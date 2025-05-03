Депортація з Німеччини — за що українці можуть поплатитися у травні 2025

Українські біженці. Фото: УНІАН

Серйозною проблемою для всіх мігрантів є можливість примусового виселення. Щоб уникнути депортації з Німеччини, необхідно дотримуватися місцевих законів і мати дійсні документи. Чимало українців перебралися за кордон у пошуках притулку. Вони повинні знати про поширені причини видворення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого можуть депортувати з Німеччини у травні 2025 року.

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Хто підлягає депортації з Німеччини

Аби в контролюючого органу не виникло питань щодо легальності вашого перебування, необхідно оформити дозвіл на проживання Aufenthaltserlaubnis. Якщо людина отримала відмову в наданні притулку, вона зобов’язана покинути країну протягом 6 місяців. Довідка Grenzübertrittsbescheinigung є підтвердженням своєчасного перетину кордону.

Невиконання припису карається примусовою депортацією. Тоді особі можуть заборонити в'їзд до Німеччини на необмежений термін. Інші підстави виселити іноземця включають:

спробу незаконно перетнути державний кордон;

порушення митних правил;

недотримання порядку перебування на території Шенгенської зони (протермінування безвізу);

підроблення офіційних документів;

перебування у списку AZR (національний реєстр небажаних до в’їзду осіб);

засудження на території ЄС за кримінальний злочин;

сприяння нелегальній міграції в Німеччину.

Також депортація не омине стороною іноземців, перебування яких у ФНР становить загрозу та небезпеку громадському порядку. Важливо слідкувати за термінами дії документів, зокрема візи чи дозволу на проживання, бо незначна помилка може призвести до примусового видворення.

Водночас дехто з українців може відтермінувати депортацію. Поширеними причинами стали проблеми зі здоров’ям, вагітність і народження дитини (за 6 тижнів до пологів та 8 тижнів після), небезпечна ситуація на батьківщині мігранта, небажання країни походження іноземця приймати його назад.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Міністерство юстиції України запустить Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених українських дітей. Інструмент допоможе збирати, узагальнювати й обробляти інформацію про дітей, незаконно вивезених до Росії.

Також ми писали, що адміністрація Дональда Трампа хоче здійснити масову депортацію мігрантів — близько 1 млн осіб протягом року. Під час президентства Барака Обами максимальний показник депортованих за рік становив понад 400 000 людей.