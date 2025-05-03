Депортация из Германии — за что украинцы могут поплатиться в мае 2025

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Серьезной проблемой для всех мигрантов является возможность принудительного выселения. Чтобы избежать депортации из Германии, необходимо соблюдать местные законы и иметь действительные документы. Немало украинцев перебрались за границу в поисках убежища. Они должны знать о распространенных причинах выдворения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого могут депортировать из Германии в мае 2025 года.

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Кто подлежит депортации из Германии

Чтобы у контролирующего органа не возникло вопросов относительно легальности вашего пребывания, необходимо оформить разрешение на проживание Aufenthaltserlaubnis. Если человек получил отказ в предоставлении убежища, он обязан покинуть страну в течение 6 месяцев. Справка Grenzübertrittsbescheinigung является подтверждением своевременного пересечения границы.

Невыполнение предписания карается принудительной депортацией. Тогда человеку могут запретить въезд в Германию на неограниченный срок. Другие основания выселить иностранца включают:

попытку незаконно пересечь государственную границу;

нарушение таможенных правил;

несоблюдение порядка пребывания на территории Шенгенской зоны (просрочка безвиза);

подделку официальных документов;

пребывание в списке AZR (национальный реестр нежелательных к въезду лиц);

осуждение на территории ЕС за уголовное преступление;

содействие нелегальной миграции в Германию.

Также депортация не обойдет стороной иностранцев, пребывание которых в ФНР представляет угрозу и опасность общественному порядку. Важно следить за сроками действия документов, в частности визы или вида на жительство, ведь незначительная ошибка может привести к принудительному выдворению.

Однако некоторые украинцы могут отсрочить депортацию. Распространенными причинами стали проблемы со здоровьем, беременность и рождение ребенка (за 6 недель до родов и 8 недель после), опасная ситуация на родине мигранта, нежелание страны происхождения иностранца принимать его обратно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Министерство юстиции Украины запустит Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детях. Инструмент поможет собирать, обобщать и обрабатывать информацию о детях, незаконно вывезенных в Россию.

Также мы писали, что администрация Дональда Трампа хочет осуществить массовую депортацию мигрантов — около 1 млн человек в течение года. Во время президентства Барака Обамы максимальный показатель депортированных за год составлял более 400 000 человек.