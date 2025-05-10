Депортация из Польши, Германии и др. — почему украинцев могут выселить из ЕС в 2025

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Проживая за границей, стоит быть морально готовым к потенциальной депортации. Любая страна может принудительно выселить иностранного гражданина, если он нарушил местный закон или миграционные правила. Украинцы в Германии, Польше, Италии, Чехии и т.д. также не избегут депортации в отдельных случаях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему могут выселить из Европейского Союза в 2025 году.

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Основные причины депортации из ЕС

Наличие временной защиты не спасет украинцев, если они нарушат миграционное законодательство. Контролирующие органы применяют суровые меры наказания граждан, которые оказались на территории государства нелегально, имеют фальшивые документы или просрочили свою визу.

Украинцев могут депортировать из Польши, Германии, Чехии, Италии, Румынии и других стран Европейского Союза по таким распространенным причинам:

противоправное пересечение государственной границы;

совершение уголовного преступления;

окончание срока визы или вида на жительство;

нелегальное трудоустройство;

предпринимательская деятельность без регистрации;

использование фальшивых документов;

принадлежность к террористической организации;

отсутствие денег для проживания;

сознательное предоставление ложных сведений о себе;

подозрение в шпионаже.

Как видно, во избежание депортации иностранцам в ЕС нужно тщательно следить за действительностью документов, поскольку большая часть решений о принудительном выселении связана с визовыми проблемами. Также надо законно вести бизнес, платить налоги и сборы, иначе придется не только вернуться на родину, но отбыть наказание за нарушение требований.

Отметим, в некоторых случаях украинцев и других иностранных граждан не депортируют. Из Германии, например, не выгоняют лиц с инвалидностью и тяжело больных. Плюс удастся избежать депортации, если в родной стране возникли неблагонадежные условия для проживания. Но эти случаи рассматривают в индивидуальном порядке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Европейский парламент 8 мая принял резолюцию с призывом вернуть украинских детей, которых Россия принудительно депортировала или переместила. Документ требует немедленного прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Также мы писали, что Министерство юстиции занимается запуском Реестра сведений о депортированных или принудительно перемещенных украинских детях. С его помощью обеспечат системный подход к сбору информации о детях, которых незаконно вывезли в Россию.