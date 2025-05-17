Депортация из Великобритании — почему украинцев могут отправить домой в 2025

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Немало украинцев проживают в Великобритании. Кто-то давно перебрался за границу, а кого-то вынудила к миграции полномасштабная война. В случае нарушения местных законов или несоблюдения правил проживания грозит депортация. Дабы избежать проблем, надо следить за документами и не совершать преступлений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что украинцев могут депортировать из Великобритании.

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Основания для депортации

Ордер о выселении выдает Министерство внутренних дел Великобритании лицам, не являющимся гражданами государства. Иностранцев не просто депортируют, им также запрещают въезд на следующие 10 лет (касается людей, совершивших уголовное преступление).

Основания для выдворения на родину бывают разные, но наиболее распространенными являются:

незаконное пересечение государственной границы;

нарушение миграционных правил;

осуществление трудовой деятельности без визы или разрешения на трудоустройство;

нецелевое использование визы;

административное или уголовное правонарушение;

потеря законных оснований для пребывания в Великобритании;

окончание срока вида на жительство или визы;

подделка официальных документов.

Согласно информации на сайте юридической компании "Центр Санрайз", депортированным гражданам оплачивают билет для возвращения в страну происхождения, а также предоставляют сопровождение к транспортному средству, которое направляется за пределы Великобритании.

"Депортация, как правило, сопровождается запретом на въезд от 5 лет до пожизненно (в зависимости от инкриминируемого правонарушения), а данные (информация) о депортированных лицах заносятся в национальный реестр персон Non Grata (нежелательных к въезду лиц) Великобритании", — отметили специалисты.

Однако некоторых иностранцев не выселяют. Например, если последствия депортации будут неоправданно жесткими для партнера или ребенка. Либо в случае значительной социальной/культурной интеграции человека (долгое время проживал за границей и потерял связь с родной страной).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев в Германии также могут депортировать. Решение о выселении принимают из-за нарушения таможенных правил и нелегального пересечения государственной границы. Важно следить, чтобы в документах не было ошибок, а срок их действия не истек.

Также мы писали, что Минюст Украины создал Реестр сведений о депортированных или принудительно перемещенных детях. Этот инструмент обеспечит эффективный сбор и обработку информации о малолетних лицах, незаконно вывезенных в РФ.