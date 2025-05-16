Як перевірити, чи є у вас штрафи в Польщі, та уникнути депортації

Жінка з документами в руках. Фото: Freepik.

У Польщі існує понад десяток служб та установ, які можуть накладати штрафи за ті чи інші порушення. Але часто люди, особливо ті, які перебувають в країні тимчасово, навіть не здогадуються, що на них накладено стягнення. Однак це не звільняє від відповідальності, а непогашений штраф може стати причиною проблем на кордоні й навіть депортації.

Як дізнатися про штраф у Польщі, розповіли на порталі "Sestry. Шлях додому".

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Повноваження накладати штрафи у Польщі мають десятки служб. Зокрема такі:

Policja (поліція) — за адміністративні правопорушення та порушення правил дорожнього руху.

Straż Miejska (міська варта) — за неправильне паркування, порушення ПДР та інші правопорушеннями у межах міста.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (система автоматичної фіксації порушень) — автоматично фіксує та реєструє перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, інші порушення правил дорожнього руху.

Zarząd Ruchu Drogowego (управління дорожнього руху) — спеціальні автомобілі-контролери, які за допомогою сканування номерних знаків перевіряють, чи сплачено за паркування.

Sąd (суд) — якщо справа дійшла до суду, після ухвали може бути призначений коморнік (судовий виконавець), який стягне штраф з вашого рахунку примусово, і навіть може заблокувати вашу карту.

Urząd Skarbowy (податкова інспекція) — за несплату податків або інших фінансових зобов’язань може накласти штраф навіть впродовж 5 років після виявлення порушення.

Straż Graniczna (прикордонна служба) — за порушення правил перетину кордону.

UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny — страховий гарантійний фонд) — за відсутність обов’язкового страхування авто. В окремих випадках штрафи можуть сягати 5000 злотих (близько 55 000 грн).

Крім того, штрафи у Польщі можуть виписувати транспортна інспекція та представники охорони залізничних вокзалів.

Типи штрафів у Польщі

Штрафи у Польщі можуть бути готівковими, кредитними та заочними.

Перший тип — готівковий — застосовується виключно до тих осіб, які не проживають постійно в країні, наприклад, до туристів-іноземців.

До усіх інших порушників застосовуються кредитні штрафи, які необхідно сплачувати впродовж 14 днів після вручення постанови.

Якщо ж порушника не вдалося затримати безпосередньо на місці інциденту (порушення зафіксували лише камери, наприклад), то виписується заочний штраф. І варто зауважити, що повідомлення про нього може надійти навіть через кілька місяців після події.

7 способів дізнатися про штраф у Польщі

Поштова або електронна скринька — найчастіше повідомлення про штраф надсилають звичайною поштою або на e-mail. Електронна система — є в більшості великих міст, для отримання інформації необхідно створити особистий кабінет й регулярно його перевіряти. Відділок поліції або сервіс CEPiK 2.0, де зберігаються дані з реєстру водіїв-порушників ПДР. Адміністративна служба, представники якої зробили вам зауваження — наприклад, якщо мав місце конфлікт у транспорті, на залізничному вокзалі, на відпочинку тощо. У застосунку mObywatel — за наявності актуалізованого довіреного профілю. На сайті podatki.gov.pl. — штрафи загальні та за несплату податків. У застосунках ParkMobile та iParkomat — штрафи за порушення правил паркування.

Зазначимо: навіть якщо порушення сталося внаслідок незнання законів країни перебування, це не звільняє від відповідальності. Тому дуже важливо вчасно реагувати на штрафи та сплачувати їх, щоб не втрачати можливості подорожувати світом без будь-яких перепон та проблем.

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