Как проверить, есть ли у вас штрафы в Польше, и избежать депортации

Женщина с документами в руках. Фото: Freepik.

В Польше существует более десятка служб и учреждений, которые могут накладывать штрафы за те или иные нарушения. Но часто люди, особенно те, которые находятся в стране временно, даже не догадываются, что на них наложено взыскание. Однако это не освобождает от ответственности, а непогашенный штраф может стать причиной проблем на границе и даже депортации.

Как узнать о штрафе в Польше, рассказали на портале "Sestry. Путь домой".

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Какие учреждения в Польше могут накладывать штрафы

Полномочия накладывать штрафы в Польше имеют десятки служб. В частности, такие:

Policja (полиция) — за административные правонарушения и нарушения правил дорожного движения.

Straż Miejska (городская стража) — за неправильную парковку, нарушение ПДД и другие правонарушения в пределах города.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (система автоматической фиксации нарушений) — автоматически фиксирует и регистрирует превышение скорости, проезд на красный свет, другие нарушения правил дорожного движения.

Zarząd Ruchu Drogowego (управление дорожного движения) — специальные автомобили-контроллеры, которые с помощью сканирования номерных знаков проверяют, оплачена ли парковка.

Sąd (суд) — если дело дошло до суда, после решения может быть назначен коморник (судебный исполнитель), который взыщет штраф с вашего счета принудительно, и даже может заблокировать вашу карту.

Urząd Skarbowy (налоговая инспекция) — за неуплату налогов или других финансовых обязательств может наложить штраф даже в течение 5 лет после выявления нарушения.

Straż Graniczna (пограничная служба) — за нарушение правил пересечения границы.

UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - страховой гарантийный фонд) — за отсутствие обязательного страхования авто. В отдельных случаях штрафы могут достигать 5 000 злотых (около 55 000 грн).

Кроме того, штрафы в Польше могут выписывать транспортная инспекция и представители охраны железнодорожных вокзалов.

Типы штрафов в Польше

Штрафы в Польше могут быть наличными, кредитными и заочными.

Первый тип — наличный — применяется исключительно к тем лицам, которые не проживают постоянно в стране, например, к туристам-иностранцам.

Ко всем остальным нарушителям применяются кредитные штрафы, которые необходимо платить в течение 14 дней после вручения постановления.

Если же нарушителя не удалось задержать непосредственно на месте инцидента (нарушение зафиксировали только камеры, например), то выписывается заочный штраф. И стоит заметить, что сообщение о нем может поступить даже через несколько месяцев после происшествия.

7 способов узнать о штрафе в Польше

Почтовый или электронный ящик — чаще всего сообщение о штрафе присылают обычной почтой или на e-mail. Электронная система — есть в большинстве крупных городов, для получения информации необходимо создать личный кабинет и регулярно его проверять. Отдел полиции или сервис CEPiK 2.0, где хранятся данные из реестра водителей-нарушителей ПДД. Административная служба, представители которой сделали вам замечание — например, если имел место конфликт в транспорте, на железнодорожном вокзале, на отдыхе и т.д. В приложении mObywatel — при наличии актуализированного доверенного профиля. На сайте podatki.gov.pl. — штрафы общие и за неуплату налогов. В приложениях ParkMobile и iParkomat — штрафы за нарушение правил парковки.

Отметим: даже если нарушение произошло вследствие незнания законов страны пребывания, это не освобождает от ответственности. Поэтому очень важно вовремя реагировать на штрафы и оплачивать их, чтобы не терять возможности путешествовать по миру без каких-либо препятствий и проблем.

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