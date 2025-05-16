Как проверить, есть ли у вас штрафы в Польше, и избежать депортации

Промедление грозит депортацией — как узнать о штрафе в Польше
В Польше существует более десятка служб и учреждений, которые могут накладывать штрафы за те или иные нарушения. Но часто люди, особенно те, которые находятся в стране временно, даже не догадываются, что на них наложено взыскание. Однако это не освобождает от ответственности, а непогашенный штраф может стать причиной проблем на границе и даже депортации.
Как узнать о штрафе в Польше, рассказали на портале "Sestry. Путь домой".
Какие учреждения в Польше могут накладывать штрафы
Полномочия накладывать штрафы в Польше имеют десятки служб. В частности, такие:
- Policja (полиция) — за административные правонарушения и нарушения правил дорожного движения.
- Straż Miejska (городская стража) — за неправильную парковку, нарушение ПДД и другие правонарушения в пределах города.
- Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (система автоматической фиксации нарушений) — автоматически фиксирует и регистрирует превышение скорости, проезд на красный свет, другие нарушения правил дорожного движения.
- Zarząd Ruchu Drogowego (управление дорожного движения) — специальные автомобили-контроллеры, которые с помощью сканирования номерных знаков проверяют, оплачена ли парковка.
- Sąd (суд) — если дело дошло до суда, после решения может быть назначен коморник (судебный исполнитель), который взыщет штраф с вашего счета принудительно, и даже может заблокировать вашу карту.
- Urząd Skarbowy (налоговая инспекция) — за неуплату налогов или других финансовых обязательств может наложить штраф даже в течение 5 лет после выявления нарушения.
- Straż Graniczna (пограничная служба) — за нарушение правил пересечения границы.
- UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - страховой гарантийный фонд) — за отсутствие обязательного страхования авто. В отдельных случаях штрафы могут достигать 5 000 злотых (около 55 000 грн).
Кроме того, штрафы в Польше могут выписывать транспортная инспекция и представители охраны железнодорожных вокзалов.
Типы штрафов в Польше
Штрафы в Польше могут быть наличными, кредитными и заочными.
Первый тип — наличный — применяется исключительно к тем лицам, которые не проживают постоянно в стране, например, к туристам-иностранцам.
Ко всем остальным нарушителям применяются кредитные штрафы, которые необходимо платить в течение 14 дней после вручения постановления.
Если же нарушителя не удалось задержать непосредственно на месте инцидента (нарушение зафиксировали только камеры, например), то выписывается заочный штраф. И стоит заметить, что сообщение о нем может поступить даже через несколько месяцев после происшествия.
7 способов узнать о штрафе в Польше
- Почтовый или электронный ящик — чаще всего сообщение о штрафе присылают обычной почтой или на e-mail.
- Электронная система — есть в большинстве крупных городов, для получения информации необходимо создать личный кабинет и регулярно его проверять.
- Отдел полиции или сервис CEPiK 2.0, где хранятся данные из реестра водителей-нарушителей ПДД.
- Административная служба, представители которой сделали вам замечание — например, если имел место конфликт в транспорте, на железнодорожном вокзале, на отдыхе и т.д.
- В приложении mObywatel — при наличии актуализированного доверенного профиля.
- На сайте podatki.gov.pl. — штрафы общие и за неуплату налогов.
- В приложениях ParkMobile и iParkomat — штрафы за нарушение правил парковки.
Отметим: даже если нарушение произошло вследствие незнания законов страны пребывания, это не освобождает от ответственности. Поэтому очень важно вовремя реагировать на штрафы и оплачивать их, чтобы не терять возможности путешествовать по миру без каких-либо препятствий и проблем.
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