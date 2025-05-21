Виплати, робота і навчання — що зміниться для українців у Польщі влітку 2025

Українські біженці. Фото: УНІАН

Літо 2025 року принесе українцям за кордоном безліч змін. Принаймні тим громадянам, які мешкають у Польщі. Очікуються нововведення щодо виплати фінансової допомоги, безмитної торгівлі, вступу до місцевих університетів, працевлаштування тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців у Польщі влітку 2025 року.

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Виплата "Родина 800+"

Якщо в сім’ї виховується неповнолітня дитина, батьки мають право на фінансову допомогу за програмою "Rodzina 800+". Суму в розмірі 800 злотих виплачують щомісяця незалежно від рівня доходу дорослих. Українці також отримують кошти, але з 1 червня, коли розпочнеться новий пільговий період, передбачені зміни.

Відтоді набуде чинності новий критерія для призначення грошової підтримки — навчання дитини в польській школі. Якщо неповнолітній не ходитиме в заклад освіти, суму не нараховуватимуть. Тож потрібно відправити дітей на навчання, аби зберегти виплату.

Працевлаштування іноземців

Закон "Про умови допустимості доручення роботи іноземцям на території Республіки Польща" підписали 10 квітня 2025 року, він набере чинності з 1 червня. Документ передбачає комплексні зміни та контроль над дотриманням трудових прав громадян інших держав. Він охоплює як роботодавців, так і працівників.

Влітку запрацюють такі нововведення:

штраф від 3 000 до 50 000 злотих за порушення умов працевлаштування іноземців;

повна відмова від так званого "тесту ринку праці";

перехід установ, які відповідають за пошук роботи іноземцям, на електронну модель роботи протягом двох років.

Як видно, зміни намагаються балансувати між захистом інтересів місцевих працівників і необхідністю залучати до роботи громадян інших країн.

Безмитний режим торгівлі

За повідомленням прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, з 5 червня 2025 року скасовується європейський механізм автономних торговельних заходів (АТМ). Йдеться про безмитний імпорт товарів з України, який нібито перешкоджає захисту економічних інтересів Польщі.

Туск наголосив, що держава не буде підтримувати Україну в повномасштабній війні з Росією за рахунок інтересів вітчизняних виробників, зокрема фермерів. Нагадаємо, механізм АТМ викликав хвилю протестів у Польщі: аграрії блокували прикордонні переходи і виступали проти пільг для українських товарів у ЄС.

Вступ в університет

З 1 липня запрацюють нові правила вступу в заклади вищої освіти для іноземних студентів, зокрема українців. Передбачені такі нововведення:

абітурієнти мають підтвердити знання польської мови на рівні не нижче B2, надавши як доказ відповідний сертифікат;

університети зобов’язані інформувати консульство про зарахування чи відрахування іноземного студента;

частка іноземців в університеті не повинна перевищувати 50%;

власники студентських віз не зможуть подаватися на карту побиту для працевлаштування.

Такі зміни покликані посилити контроль за навчанням іноземних громадян, а також збільшити прозорість процесів вступу в заклад і відкриття студентських віз.

Заява на громадянство чи резидентство

З 1 липня 2025 року в Польщі виросте гербовий збір, який треба заплатити при подачі на громадянство та карту резидента ЄС. Діятимуть такі суми:

заява на ім’я воєводи — 1000 злотих замість 219 злотих;

заява на ім’я президента — від 0 до 1 669 злотих;

заява про набуття або втрату громадянства — 277 злотих замість 58 злотих.

Всі збори оплачуються незалежно від результату, навіть якщо заявнику відмовили. Плюс встановлять офіційний термін для розгляду звернення на ім’я воєводи — до 6 місяців.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Польщі 2025 року завершився виходом до фінального раунду проєвропейського кандидата і націонал-консерватора. Від результатів голосування залежатимуть умови проживання мільйонів українців у Польщі.

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