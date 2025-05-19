Вибори у Польщі 2025 — що зміниться у підтримці українців

Люди на вулиці в Кракові. Фото: УНІАН

Президентські вибори у Польщі 2025 року — важлива подія не лише для громадян сусідньої країни, а й для мільйонів українців, які знайшли там прихисток. Адже перестановки у владі ймовірно відобразяться й на економічному становищі мігрантів.

Новини.LIVE розповідають, що може змінитися для українців у Польщі залежно від результатів президентських виборів.

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Хто перемагає на виборах у Польщі

Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся у неділю, 18 травня. Згідно з результатами, які оголосила Національна виборча комісія держави, за даними з 99,99% виборчих дільниць, у другий тур вийшли:

мер Варшави Рафал Тшасковський, який дотримується проєвропейського курсу;

директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, відомий націонал-консервативним підходом.

Обидва кандидати на пост президента не оминули у своїй передвиборчій кампанії української теми як в контексті війни з Росією, так у питанні міграційної політики.

Яку позицію має Рафал Тшасковський

Мер Варшави та кандидат у президенти Польщі від партії "Громадянська коаліція", яку очолює премʼєр-міністр Дональд Туск, досить послідовно виступає на підтримку України. Зокрема він неодноразово наголошував на важливості членства нашої держави в НАТО, та подальшій підтримці Києва з боку Польщі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Тшасковський як мер Варшави активно підтримував українських біженців та організовував гуманітарну допомогу для міст нашої держави.

Водночас його заяви щодо міграційної політики доволі жорсткі. Тшасковський вважає, що Польща "не має повторювати помилок Швеції та Німеччини, куди іммігранти приїздять лише заради соціальних виплат".

Для українців у Польщі, зокрема тих, хто вʼїхав до країни після 24 лютого 2022 року, мер Варшави обіцяє переглянути умови перебування особливо в питанні соціальної підтримки.

"Я пропоную фундаментальну зміну: допомогу 800+ потрібно надавати тільки тим українцям, які в Польщі працюють і сплачують податки", — заявляв Тшасковський.

Ця його думка збігається з позицією польського уряду, який хоче реформувати систему виплат фінансової допомоги "800+", але поки не зробив цього через низку технічних проблем.

Заяви Навроцького щодо України

Кандидат в президенти Польщі від "Права і справедливості" ("ПіС") загалом має досить суперечливе ставлення до України. Зокрема Навроцький неодноразово заявляв, що нашу державу не повинні приймати до ЄС, поки вона не розв'яже питання ексгумації жертв Волинського злочину, і що він не представлятиме української повістки, бо є поляком.

Він також виступає проти "напливу нелегальних іммігрантів" та відряджання польських солдатів до України. За його словами, наша держава ставиться до Польщі "несправедливо".

Водночас Навроцький підтримує завершення війни Росії проти України мирною угодою.

"Мир в Україні має бути тривалим і справедливим, а не просто відкладеною війною. А ще ми не повинні впадати в ура-оптимізм у справі України до ЄС і НАТО", — говорить він.

Що стосується соціальної підтримки українців в Польщі, тут позиція Навроцького збігається з його опонентом. Він також впевнений, що виплати мають бути лише для людей, які легально працевлаштовані та сплачують податки.

Тобто, у передвиборчій кампанії обидва кандидати, як Тшасковський, так і Навроцький, так чи інакше використовували риторику, спрямовану на обмеження виплат для мігрантів та зміни у процедурі легалізації.

Тож незалежно від того, хто саме переможе в другому турі виборів, який відбудеться 1 червня 2025 року, українцям у Польщі слід готуватись до більш жорсткого підходу щодо соціальної підтримки та легалізації.

Раніше ми писали, що тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч розповів, чи варто очікувати на зміни біженцям після виборів президента.

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