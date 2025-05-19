Выборы в Польше 2025 — что изменится в поддержке украинцев

Люди на улице в Кракове. Фото: УНИАН

Президентские выборы в Польше 2025 года — важное событие не только для граждан соседней страны, но и для миллионов украинцев, которые нашли там приют. Ведь перестановки во власти вероятно отразятся и на экономическом положении мигрантов.

Новини.LIVE рассказывают, что может измениться для украинцев в Польше в зависимости от результатов президентских выборов.

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Кто побеждает на выборах в Польше

Первый тур президентских выборов в Польше состоялся в воскресенье, 18 мая. Согласно результатам, которые объявила Национальная избирательная комиссия государства, по данным с 99,99% избирательных участков, во второй тур вышли:

мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который придерживается проевропейского курса;

директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, известный национал-консервативным подходом.

Оба кандидата на пост президента не обошли в своей предвыборной кампании украинскую тему как в контексте войны с Россией, так и в вопросе миграционной политики.

Какую позицию имеет Рафал Тшасковский

Мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши от партии "Гражданская коалиция", которую возглавляет премьер-министр Дональд Туск, достаточно последовательно выступает в поддержку Украины. В частности он неоднократно подчеркивал важность членства нашего государства в НАТО, и дальнейшей поддержке Киева со стороны Польши.

С начала полномасштабного вторжения России Тшасковский как мэр Варшавы активно поддерживал украинских беженцев и организовывал гуманитарную помощь для городов нашего государства.

В то же время его заявления относительно миграционной политики довольно жесткие. Тшасковский считает, что Польша "не должна повторять ошибок Швеции и Германии, куда иммигранты приезжают только ради социальных выплат".

Для украинцев в Польше, в частности тех, кто въехал в страну после 24 февраля 2022 года, мэр Варшавы обещает пересмотреть условия пребывания, особенно в вопросе социальной поддержки.

"Я предлагаю фундаментальное изменение: помощь 800+ нужно предоставлять только тем украинцам, которые в Польше работают и платят налоги", — заявлял Тшасковский.

Это его мнение совпадает с позицией польского правительства, которое хочет реформировать систему выплат финансовой помощи "800+", но пока не сделало этого из-за ряда технических проблем.

Заявления Навроцкого относительно Украины

Кандидат в президенты Польши от "Права и справедливости" ("ПиС") в целом имеет достаточно противоречивое отношение к Украине. В частности Навроцкий неоднократно заявлял, что наше государство не должны принимать в ЕС, пока оно не решит вопрос эксгумации жертв Волынского преступления, и что он не будет представлять украинскую повестку, потому что является поляком.

Он также выступает против "наплыва нелегальных иммигрантов" и командирования польских солдат в Украину. По его словам, наше государство относится к Польше "несправедливо".

В то же время Навроцкий поддерживает завершение войны России против Украины мирным соглашением.

"Мир в Украине должен быть длительным и справедливым, а не просто отложенной войной. А еще мы не должны впадать в ура-оптимизм в деле Украины в ЕС и НАТО", — говорит он.

Что касается социальной поддержки украинцев в Польше, здесь позиция Навроцкого совпадает с его оппонентом. Он также уверен, что выплаты должны быть только для людей, которые легально трудоустроены и платят налоги.

То есть, в предвыборной кампании оба кандидата, как Тшасковский, так и Навроцкий, так или иначе использовали риторику, направленную на ограничение выплат для мигрантов и изменения в процедуре легализации.

Поэтому независимо от того, кто именно победит во втором туре выборов, который состоится 1 июня 2025 года, украинцам в Польше следует готовиться к более жесткому подходу к социальной поддержке и легализации.

Ранее мы писали, что временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич рассказал, стоит ли ожидать изменений беженцам после выборов президента.

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