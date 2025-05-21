Выплаты, работа и обучение — что изменится для украинцев в Польше летом 2025

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Лето 2025 года принесет украинцам за рубежом множество изменений. По крайней мере тем гражданам, которые живут в Польше. Ожидаются нововведения касательно выплат финансовой помощи, беспошлинной торговли, поступления в местные университеты, трудоустройства и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Польше летом 2025 года.

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Выплата "Семья 800+"

Если в семье воспитывается несовершеннолетний ребенок, родители имеют право на финансовую помощь по программе "Rodzina 800+". Сумму в размере 800 злотых выплачивают ежемесячно независимо от уровня дохода взрослых. Украинцы тоже получают деньги, но с 1 июня, когда начнется новый льготный период, предусмотрены изменения.

Тогда вступит в силу новый критерий для назначения денежной поддержки — обучение ребенка в польской школе. Если несовершеннолетний не будет ходить в учебное заведение, сумму не начислят. Поэтому нужно отправить детей на обучение, дабы сохранить выплату.

Трудоустройство иностранцев

Закон "Об условиях допустимости поручения работы иностранцам на территории Республики Польша" подписали 10 апреля 2025 года, он вступит в силу с 1 июня. Документ предусматривает комплексные изменения и контроль над соблюдением трудовых прав граждан других государств. Он охватывает как работодателей, так и сотрудников.

Летом заработают такие нововведения:

штраф от 3 000 до 50 000 злотых за нарушение условий трудоустройства иностранцев;

полный отказ от так называемого "теста рынка труда";

переход учреждений, отвечающих за поиск работы иностранцам, на электронную модель работы в течение двух лет.

Как видно, изменения пытаются балансировать между защитой интересов местных сотрудников и необходимостью привлекать к работе граждан других стран.

Беспошлинный режим торговли

По сообщению премьер-министра Польши Дональда Туска, с 5 июня 2025 года отменяется европейский механизм автономных торговых мер (АТМ). Речь идет о беспошлинном импорте товаров из Украины, который якобы препятствует защите экономических интересов Польши.

Туск подчеркнул, что государство не будет поддерживать Украину в полномасштабной войне с Россией за счет интересов отечественных производителей, в частности фермеров. Напомним, механизм АТМ вызвал волну протестов в Польше: аграрии блокировали пограничные переходы и выступали против льгот для украинских товаров в ЕС.

Поступление в университет

С 1 июля заработают новые правила поступления в учреждения высшего образования для иностранных студентов, в частности украинцев. Предусмотрены такие нововведения:

абитуриенты должны подтвердить знание польского языка на уровне не ниже B2, предоставив в качестве доказательства соответствующий сертификат;

университеты обязаны информировать консульство о зачислении или отчислении иностранного студента;

доля иностранцев в университете не должна превышать 50%;

владельцы студенческих виз не смогут подаваться на карту побыту для трудоустройства.

Такие изменения призваны усилить контроль за обучением иностранных граждан, а также увеличить прозрачность процессов поступления в заведение и открытия студенческих виз.

Заявление на гражданство или резидентство

С 1 июля 2025 года в Польше вырастет гербовый сбор, который надо заплатить при подаче на гражданство и карту резидента ЕС. Будут действовать такие суммы:

заявление на имя воеводы — 1000 злотых вместо 219 злотых;

заявление на имя президента — от 0 до 1 669 злотых;

заявление о приобретении или утрате гражданства — 277 злотых вместо 58 злотых.

Все сборы оплачиваются независимо от результата, даже если заявителю отказали. Плюс установят официальный срок для рассмотрения обращения на имя воеводы — до 6 месяцев.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше 2025 года завершился выходом в финальный раунд проевропейского кандидата и национал-консерватора. От результатов голосования будут зависеть условия проживания миллионов украинцев в Польше.

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