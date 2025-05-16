Biedronka в Польщі — що особливого в маркетах і чому мережа настільки популярна

Biedronka в Польщі. Фото: Google Maps

Одна з найбільш популярних мереж супермаркетів у Польщі — це Biedronka. Вона налічує кілька тисяч закладів по всій території країни, що свідчить про затребуваність серед населення. Постає питання, чому поляки так люблять Biedronka та що особливого в цих маркетах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що кажуть про мережу супермаркетів відвідувачі.

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Відгуки про Biedronka

Ці маркети можуть похвалитися бюджетними цінами, регулярними акційними пропозиціями на великий асортимент товарів, різноманіттям продуктів харчування, наявністю каси самообслуговування, привітним персоналом тощо. Ми проглянули відгуки в Google та дізналися, що приваблює поляків у Biedronka.

"Дуже гарний магазин, через його розташування приходить багато покупців. Не раджу робити покупки в години пік (16-17 вечора), тому що великі черги. В інший час вигідно приходити за покупками", — написала одна з постійних клієнток маркету.

На основі багатьох відгуків в Інтернеті нам вдалося виділити такі позитивні сторони Biedronka в Польщі:

доступні ціни та якісні продукти;

безліч закладів по всій території країни;

регулярні акції та вигідні знижки;

широкий асортимент товарів, включно з одягом, побутовими виробами, косметикою тощо;

програми лояльності, які дозволяють економити ще більше.

Відгуки на Biedronka в Польщі. Фото: скриншот

Відгуки на Biedronka в Польщі. Фото: скриншот

Відгуки на Biedronka в Польщі. Фото: скриншот

Відгуки на Biedronka в Польщі. Фото: скриншот

Відгуки на Biedronka в Польщі. Фото: скриншот

Відгуки на Biedronka в Польщі. Фото: скриншот 1 / 6











Особливостями роботи цієї мережі супермаркетів є акцент на місцевих продуктах — м’ясо, молоко, овочі часто постачають польські виробники. Плюс Biedronka віддає перевагу власним брендам, завдяки чому вдається зменшити витрати і втримувати ціни нижчими за середньоринкові.

Популярність маркетів ще можна пояснити запровадженням екологічних ініціатив. Наприклад, із січня 2025 року в закладах встановили плату за легкі поліетиленові пакети, щоб скоротити використання пластику. Також Biedronka регулярно поповнює асортимент продуктами торгової марки goBIO, яка має загальноєвропейський логотип органічного сільського господарства.

Критика Biedronka

Звісно, клієнти не завжди задоволені маркетами. Є багато негативних відгуків, які здебільшого стосуються довгих черг на касі через нестачу персоналу. Щоб мінімізувати скарги, в закладах встановили каси самообслуговування, проте й там виникають "затори".

Ще один поширений недолік, про який говорять поляки — це швидке завершення акційних пропозицій. На деякі товари знижки втримуються недовго, бо вигідний асортимент миттєво розкуповують. З іншого боку, завдяки програмам лояльності часто вдається впіймати бюджетну ціну.

Нагадаємо, поляк був приємно вражений асортиментом українських супермаркетів, особливо Сільпо в Києві та Одесі. За його словами, навіть у Польщі важко знайти таке різноманіття морепродуктів.

Також ми писали, що в АТБ запровадили великі знижки на безліч затребуваних товарів. Українці можуть придбати солодощі, морозиво, снеки, каву, чай, ковбасні вироби, сир тощо майже вдвічі дешевше. Але варто поспішити, аби встигнути до завершення акції.