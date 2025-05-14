В АТБ віддають продукти вдвічі дешевше — на що діють знижки до 50%

АТБ в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Темпи інфляції негативно впливають на споживчі ціни в Україні. Щоб економити на продуктах харчування і берегти бюджет, необхідно слідкувати за акційними пропозиціями в популярних супермаркетах. Мережі часто встановлюють вигідні знижки на затребувані товари, аби стимулювати продаж. Постає питання, що сталося з цінами в АТБ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти українці можуть придбати в АТБ на 50% дешевше.

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Великі знижки в АТБ

Частина споживачів принципово не купує товари зі знижками, оскільки помилково вважає, ніби акційний асортимент не відповідає вимогам якості. Проте знижена ціна не завжди означає завершення терміну придатності. Часто в супермаркетах намагаються звільнити місце на полицях для нових надходжень за допомогою знижок, які стимулюють активні продажі.

В АТБ щотижня переписують ціни на затребувані продукти харчування. В перелік бюджетних товарів завжди входять солодощі, ковбасні вироби, кава, морозиво, чай, снеки, консервація тощо. Станом на 14 травня українці можуть придбати такі позиції в асортименті за вигідною вартістю:

морозиво — 24,50 грн замість 49,60 грн (-50%);

чай — 34,80 грн замість 66,90 грн (-47%);

кава розчинна сублімована — 349,90 грн замість 648,90 грн (-46%);

шоколад молочний — 42,50 грн замість 77,30 грн (-45%);

пиво світле — 22,20 грн замість 38,90 грн (-42%);

сардельки — 177,99 грн замість 299,69 грн (-40%);

ковбаса — 76,90 грн замість 128,99 грн (-40%);

хачапурі заморожені — 73,90 грн замість 115,50 грн (-36%);

вареники з картоплею та лісовими грибами — 36,50 грн замість 56,90 грн (-35%);

соус — 22,50 грн замість 34,80 грн (-35%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Які знижки в Сільпо

В інших популярних супермаркетах України також регулярно встановлюють вигідні акційні пропозиції, стимулюючи відвідувачів не проходити повз товарів. Наприклад, у Сільпо знизили ціни на морозиво, каву, ковбасу, сир, напої, солодощі тощо.

Слабосолену сьомгу українці можуть купити всього за 139 грн замість 279 грн, тобто економія становить 50%. Дешевше коштує ультрапастеризоване молоко — 39,99 грн замість 69,99 грн (-43%), печиво — 69,99 грн замість 129 грн (-48%) та вершкове масло — 129 грн замість 209 грн (-38%).

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні не стоять на місці. Через інфляцію та сезонні чинники продукт дорожчав до травня 2025 року, але після Великодня супермаркети почали поступово переписувати вартість яєць.

Також ми писали, що сало в Україні перетворилося на розкішний делікатес, бо коштує кілька сотень гривень у супермаркетах. Ми дізналися, яка вартість найдорожчого і найдешевшого продукту. Економити на салі споживачам буде непросто.