Економія на курячих яйцях — скільки коштує 1 штука в супермаркетах України

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця — дуже затребуваний продукт на кухні. Ціни в супермаркетах регулярно коливаються, підвищуючись і знижуючись залежно від попиту, зовнішньоекономічних чинників тощо. Українці можуть економити на поштучних яйцях, бо вони коштують дешевше, якщо порівнювати з вартістю однієї штуки в упаковці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нефасовані курячі яйця в супермаркетах України станом на 8 травня.

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Ціни на поштучні яйця у травні

До Великодня продукт коштував дорожче, що очевидно, враховуючи збільшений попит. Майже місяць тому, 15 квітня, в АТБ продавали яйця першої категорії за 5,27 грн/шт., а станом на початок місяця вартість перебувала на рівні 5,79 грн/шт. Показники в інших популярних супермаркетах не сильно відрізнялися.

Проте в останній тиждень квітня почалося здешевлення товару. Згідно з даними Мінфіну, індекс споживчих цін на яйця у травні 2025 року склав 98,55%. Порівняно з попереднім місяцем, вартість у середньому зменшилися на 1,45%. На поштучному продукті зміни більш відчутні.

Ми дізналися, скільки коштують нефасовані яйця в різних супермаркетах України станом на 8 травня. Отримали такий результат:

Фора (категорія С1/С0) — 4,29 грн/шт.;

АТБ (категорія С1) — 4,29 грн/шт.;

ЕКО маркет (категорія С1) — 4,78 грн/шт.;

Новус (категорія С1) — 4,79 грн/шт.;

Варус (категорія С0) — 4,99 грн/шт.

Ціни на поштучні яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що цікаво, середня вартість упаковки становить 67,90 грн. А десяток яєць у відкритому лотку обійдеться споживачам від 42,90 до 49,90 грн. Тобто українці мають змогу чимало економити на затребуваному товари, поки темпи інфляції призводять до підняття усіх споживчих цін.

Чого чекати від цін на яйця

Загалом експерти сходяться у думці, що травень традиційно приносить здешевлення яєць на ринку, оскільки на полиці магазинів надходить більше продукції від приватних домогосподарств. Кури активніше несуться в теплу пору, що дозволяє збільшити обсяги поставок суб’єктам господарювання.

Влітку динаміка продовжиться, а ближче до осені з’являться нові прогнози щодо потенційних коливань вартості. Адже на ціни впливають, окрім балансу між попитом і пропозицією, супутні витрати: комбікорм, тарифи на електроенергію, логістика тощо. Собівартість виробництва на птахофабриках не стоїть на місці, диктуючи ринкові ціни.

Нагадаємо, в Сільпо запровадили великі знижки на затребувані товари. Українці можуть придбати ковбасу, сосиски, форель, морозиво, шоколад та інші продукти харчування вдвічі дешевше.

Також ми писали, що відбувається з цінами на полуницю, малину і лохину в різних супермаркетах України. Ягоди коштують дуже дорого, особливо малина, з огляду на важкість вирощування і збору. За 100 г покупцям доведеться віддати кілька сотень гривень.