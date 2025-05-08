Экономия на куриных яйцах — сколько стоит 1 штука в супермаркетах Украины

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца — очень востребованный продукт на кухне. Цены в супермаркетах регулярно колеблются, повышаясь и снижаясь в зависимости от спроса, внешнеэкономических факторов и др. Украинцы могут экономить на поштучных яйцах, ведь они стоят дешевле, если сравнивать со стоимостью одной штуки в упаковке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят нефасованные куриные яйца в супермаркетах Украины по состоянию на 8 мая.

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Цены на поштучные яйца в мае

До Пасхи продукт стоил дороже, что очевидно, учитывая увеличенный спрос. Почти месяц назад, 15 апреля, в АТБ продавали яйца первой категории по 5,27 грн/шт., а по состоянию на начало месяца стоимость находилась на уровне 5,79 грн/шт. Показатели в других популярных супермаркетах не сильно отличались.

Но в последнюю неделю апреля началось удешевление товара. Согласно данным Минфина, индекс потребительских цен на яйца в мае 2025 года составил 98,55%. По сравнению с предыдущим месяцем, стоимость в среднем уменьшились на 1,45%. На поштучном продукте изменения более ощутимы.

Мы узнали, сколько стоят нефасованные яйца в разных супермаркетах Украины по состоянию на 8 мая. Получили такой результат:

Фора (категория С1/С0) — 4,29 грн/шт;

АТБ (категория С1) — 4,29 грн/шт;

ЕКО маркет (категория С1) — 4,78 грн/шт;

Новус (категория С1) — 4,79 грн/шт;

Варус (категория С0) — 4,99 грн/шт.

Цены на поштучные яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что интересно, средняя стоимость упаковки составляет 67,90 грн. А десяток яиц в открытом лотке обойдется потребителям от 42,90 до 49,90 грн. То есть украинцы могут немало сэкономить на востребованном товаре, пока темпы инфляции приводят к поднятию всех потребительских цен.

Чего ждать от цен на яйца

В целом эксперты сходятся во мнении, что май традиционно приносит удешевление яиц на рынке, поскольку на полки магазинов поступает больше продукции от частных домохозяйств. Куры активнее несутся в теплое время, что позволяет увеличить объемы поставок субъектам хозяйствования.

Летом динамика продолжится, а ближе к осени появятся новые прогнозы относительно потенциальных колебаний стоимости. Ведь на цены влияют, кроме баланса между спросом и предложением, сопутствующие расходы: комбикорм, тарифы на электроэнергию, логистика. Себестоимость производства на птицефабриках не стоит на месте, диктуя рыночные цены.

Напомним, в Сильпо ввели большие скидки на востребованные товары. Украинцы могут приобрести колбасу, сосиски, форель, мороженое, шоколад и другие продукты питания вдвое дешевле.

Также мы писали, что происходит с ценами на клубнику, малину и голубику в разных супермаркетах Украины. Ягоды стоят очень дорого, особенно малина, учитывая тяжесть выращивания и сбора. За 100 г покупателям придется отдать несколько сотен гривен.