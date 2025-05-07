Полуниця, лохина і малина — що відбувається з цінами на ягоди в супермаркетах (фото)

Ягоди в супермаркеті України. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці весни споживчий ринок традиційно приваблює покупців сезонними ягодами — полуницею, малиною і лохиною. Українці можуть придбати їх у супермаркетах, але ціни трохи "кусаються", бо асортимент поповнюють здебільшого імпортною продукцією.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кілограм ягід у різних супермаркетах України.

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Ціни на полуницю

Згідно з даними Мінфіну, полуницю продають в середньому за 299 грн/кг. Для порівняння, у лютому показник перебував на рівні 549 грн/кг, отже ягода подешевшала на 45%. Популярні мережі встановили різні ціни, тож українцям вдасться або зекономити, або переплатити. Станом на 7 травня 2025 року 1 кг полуниці коштує:

Варус — 239,90 грн/кг (без знижки — 299,90 грн/кг);

Сільпо — від 287,70 до 549 грн/кг;

Новус — 398 грн/кг;

Метро — 399,90 грн/кг;

Fruit Time — 423,80 грн/кг.

Полуниця та інші ягоди в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Високу ціну легко пояснити. Здебільшого полуницю імпортують з-за кордону, тож на показники в супермаркетах впливає вартість логістики, курс валюти, витрати на пальне тощо. Ягоди місцевого вирощування коштують дешевше: на Закарпатті 1 кг віддають в середньому за 120-150 грн.

Ціни на малину

Цей солодкий продукт коштує набагато дорожче, ніж полуниця. Малину вважають однією з найскладніших ягідних культур з погляду організації якісного збору, післязбиральної доробки, логістики тощо. Технології виробництва на широкий ринок вимагають немаленьких інвестицій, тож не дивно, що вартість ягоди здатна шокувати непідготовлених покупців.

Ми дізналися, за скільки продають малину в різних супермаркетах України станом на 7 травня:

Новус — 199 грн/100 г (без знижки — 359 грн) або 219 грн/300 г;

Сільпо — 399,90 грн/100 г;

Метро — 415,90 грн/125 г;

Fruit Time — 423,75грн/150 г.

Лохина і малина в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ціни на лохину

Ще одна популярна в Україні ягідна культура. Її часто плутають з чорницею через схожий зовнішній вигляд. Завдяки унікальному комплексу вітамінів лохина досить популярна на споживчому ринку, але й дорога. Станом на першу половину травня 2025 року вартість ягоди перебуває на такому рівні:

Сільпо — від 99,90 грн/100 г до 849 грн/500 г;

АТБ — 119,80 грн/125 г;

Метро — від 124,59 грн/125 г до 759,90 грн/кг;

Фора — 129,90 грн/125 г;

Fruit Time — 155,38 грн/125 г;

Варус — 189,90 грн/125 г;

Новус — 199 грн/125 г.

Вартість лохини традиційно висока, оскільки її дуже важко збирати. Ягода росте в холодному помірному кліматі, тому її здебільшого вирощують на штучних плантаціях.

Нагадаємо, в Сільпо встановили великі знижки на безліч популярних товарів. Українці можуть придбати морозиво, ковбасу, сир, пиво, солодощі тощо на 40-65% дешевше. Проте акція діятиме тимчасово, тож необхідно поспішити в супермаркет за продуктами.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в магазинах України. Травень приніс покупцям невелике здешевлення продукту, а завдяки поштучним яйцям можна чимало зекономити. Ми дізналися, в яких супермаркетах дешевше.