Ціни на полуницю у травні 2025 — в яких супермаркетах ягоди продають дешевше

Полуниця. Фото: Pexels

Українці можуть придбати полуницю на ринках і в супермаркетах. Але ціни "кусаються" — кілька сотень гривень за 1 кілограм. Ягоди вітчизняного вирощування коштують трохи дешевше, тоді як імпорт дорого обходиться споживачам. Ми дізналися, за скільки продають полуницю в різних магазинах, і знайшли дешевші варіанти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кілограм полуниці у травні 2025 року.

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Ціни на полуницю в супермаркетах України

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість 1 кілограму ягід у травні становить 299 грн. Порівняно з лютим, продукт подешевшав на 45%, бо тоді полуницю продавали орієнтовно за 549 грн/кг.

Висока ціна пояснюється необхідністю імпорту — товар привозять з-за кордону, тож впливає логістика, вартість пального, нестабільність курсу долара/євро та інші фактори.

Ми перевірили, за скільки віддають ягоди в різних супермаркетах України, щоб знайти найбільш вигідні пропозиції. Отримали такий результат станом на 3 травня 2025 року:

Варус — 239,90 грн/кг (без знижки — 299,90 грн/кг);

Сільпо — від 287,70 до 549 грн/кг;

Fruit Time — 372,90 грн/кг;

Метро — 399,90 грн/кг.

Вартість полуниці у Сільпо. Фото: скриншот

Як видно, бюджетної полуниці в супермаркетах не знайти. Для порівняння, в аналогічний період 2024 року ціни були набагато нижчі — 147 грн/кг у середньому станом на травень. Дорожчання пояснюється збільшенням логістичних витрат за останні 12 місяців, зростанням вартості пального, складністю імпорту, підняттям курсу валют тощо.

Полуниця місцевого вирощування з’явилася на Закарпатті, коштує вона дешевше. Врожай везуть здебільшого з Виноградівського району, де багато потужних тепличних господарств і професійних аграріїв. За інформацією видання "Карпатський об’єктив", на ринках 1 кілограм ягід продають за 120-150 грн. А найближчими тижнями ціна може впасти до 80-100 грн/кг.

Водночас фермери запевняють: навіть у розпал сезону не варто чекати різкого здешевлення полуниці, бо від літа 2024 року виросла вартість енергоносіїв, розсади і добрива.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні різко подорожчав популярний фрукт — лимони. Від березня ціни піднялися на 33%, хоча в деяких супермаркетах можна знайти бюджетні пропозиції. На вартість лимонів вплинули проблеми з імпортом турецьких плодів.

Також ми писали, що в магазинах впала ціна сезонних овочів, зокрема огірків і помідорів. Деякі мережі супермаркетів встановили знижки на продукти, аби стимулювати продажі. Травневі бюджетні пропозиції доступні в АТБ і Сільпо.