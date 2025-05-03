Цены на клубнику в мае 2025 — в каких супермаркетах ягоды продают дешевле

Клубника. Фото: Pexels

Украинцы могут приобрести клубнику на рынках и в супермаркетах. Но цены "кусаются" — несколько сотен гривен за 1 килограмм. Ягоды отечественного выращивания стоят немного дешевле, тогда как импорт дорого обходится потребителям. Мы узнали, за сколько продают клубнику в разных магазинах, и нашли более дешевые варианты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 килограмм клубники в мае 2025 года.

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Цены на клубнику в супермаркетах Украины

Согласно данным Минфина, средняя стоимость 1 килограмма ягод в мае составляет 299 грн. По сравнению с февралем, продукт подешевел на 45%, поскольку тогда клубнику продавали ориентировочно за 549 грн/кг.

Высокая цена объясняется необходимостью импорта — товар привозят из-за границы, поэтому влияет логистика, стоимость топлива, нестабильность курса доллара/евро и другие факторы.

Мы проверили, за сколько отдают ягоды в разных супермаркетах Украины, чтобы найти наиболее выгодные предложения. Получили такой результат по состоянию на 3 мая 2025 года:

Варус — 239,90 грн/кг (без скидки — 299,90 грн/кг);

Сильпо — от 287,70 до 549 грн/кг;

Fruit Time — 372,90 грн/кг;

Метро — 399,90 грн/кг.

Стоимость клубники в Сильпо. Фото: скриншот

Как видно, бюджетной клубники в супермаркетах не найти. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года цены были намного ниже — 147 грн/кг в среднем по состоянию на май. Подорожание объясняется увеличением логистических расходов за последние 12 месяцев, ростом стоимости топлива, сложностью импорта, поднятием курса валют.

Клубника местного выращивания появилась на Закарпатье, стоит она дешевле. Урожай везут в основном из Виноградовского района, где много мощных тепличных хозяйств и профессиональных аграриев. По информации издания "Карпатский объектив", на рынках 1 килограмм ягод продают за 120-150 грн. А в ближайшие недели цена может упасть до 80-100 грн/кг.

Однако фермеры уверяют: даже в разгар сезона не стоит ждать резкого удешевления клубники, ведь с лета 2024 года выросла стоимость энергоносителей, рассады и удобрений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине резко подорожал популярный фрукт — лимоны. С марта цены поднялись на 33%, хотя в некоторых супермаркетах можно найти бюджетные предложения. На стоимость лимонов повлияли проблемы с импортом турецких плодов.

Также мы писали, что в магазинах упала цена сезонных овощей, в частности огурцов и помидоров. Некоторые сети супермаркетов установили скидки на продукты, дабы стимулировать продажи. Майские бюджетные предложения доступны в АТБ и Сильпо.