Ціни на помідори та огірки — в якому супермаркеті продають найдешевші овочі

Помідори та огірки. Фото: Google Maps

Овочі взимку коштують захмарно, оскільки супермаркети закуповують помідори та огірки за кордоном. Ближче до літа, коли з’являється тепличний урожай, ціни падають. Ми дізналися, за скільки віддають сезонні овочі в популярних українських магазинах на початку травня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де купити бюджетні огірки та помідори в Україні.

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Скільки коштують огірки

Згідно з даними Мінфіну, гладкі огірки продають орієнтовно за 79,60 грн/кг. Для порівняння, середньомісячна ціна у квітні перебувала на рівні 128,69 грн/кг, що свідчить про настання періоду сезонного здешевлення овочів. Ми перевірили, за скільки віддають огірки в різних супермаркетах України станом на 1 травня, й отримали такий результат:

Варус — від 49,90 до 99,90 грн/кг;

АТБ — 69,89 грн/кг (без знижки — 79,89 грн/кг);

Метро — від 69,90 до 83,10 грн/кг;

Новус — 79,99 грн/кг (без знижки — 99 грн/кг);

Сільпо — від 80 до 449 грн/кг.

У Варусі встановили непогані знижки на сезонні овочі. Гладкий огірок коштує 89,90 грн/кг, але ціна тижня майже вдвічі менша — 49,90 грн/кг. Інші сорти можна придбати зі знижками від 23% до 47%.

Ціни на огірки у Варусі. Фото: скриншот

Скільки коштують помідори

Статистика Мінфіну стверджує, що червоні помідори продають по Україні в середньому за 96,16 грн/кг. Станом на квітень показник перебував на рівні 112,42 грн/кг. Натомість сливку можна купити за 141,53 грн/кг, а рожеві томати — за 197,50 грн/кг. Аби не переплатити за овочі, ми дізналися, в яких супермаркетах найбільш вигідні ціни:

АТБ — 73,49 грн/кг (без знижки — 89,89 грн/кг);

Сільпо — від 90 до 429 грн/кг;

Варус — від 99,90 до 199,90 грн/кг;

Новус — від 99,99 до 299 грн/кг;

Метро — від 103,90 до 197,50 грн/кг.

Ціни на помідори в АТБ. Фото: скриншот

Як видно, найбільш привабливі ціни на сезонні овочі встановили в АТБ. Експерти передбачають, що з настанням літа вартість томатів та огірків різко знизиться, оскільки пропозиція на ринку поповниться вітчизняним урожаєм. У серпні 2024 року помідори коштували 59 грн/кг, огірки в липні віддавали за 57 грн/кг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в АТБ запропонували великі знижки на затребувані товари з нагоди настання травневих свят. Українці можуть придбати майже вдвічі дешевше солодощі, морозиво, ковбасні вироби, каву/чай тощо. Але варто встигнути, поки акційну вартість не скасували.

Також ми писали, скільки потрібно грошей, аби приготувати шашлик у квітні-травні 2025 року. Ми порахували вартість м’яса, цибулі та маринаду, але не брали до уваги вугілля, дрова і розпалювач.