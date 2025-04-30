Таких цін давно не було — що сталося з вартістю яєць в АТБ після Великодня (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети регулярно оновлюють ціни на яйця, аби конкурувати між собою і стимулювати продажі. Традиційно продукт у відкритому лотку коштує дешевше, тож українці можуть економити на затребуваному товарі. Ми дізналися, скільки коштує 1 яйце в АТБ станом на кінець квітня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбулося з вартістю курячих яєць в АТБ.

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Ціни на яйця в АТБ

Після Великодня нефасовані яйця почали дешевшати, що логічно, враховуючи послаблення попиту. Ще 22 числа в АТБ віддавали продукт поштучно за 5,19 грн, а через три дні ціна впала на 8% — до 4,75 грн/шт. Станом на кінець місяця одне яйце першої категорії коштує 4,51 грн. Виходить, за десяток потрібно заплатити всього 45,10 грн.

Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння, найдешевша упаковка яєць коштує в АТБ 61,50 грн. Отже економія сягає 16,40 грн на десятку, завдяки чому можна придбати ще три яйця додатково.

Ми також дізналися вартість нефасованого продукту у Варусі. До 30 квітня діяла знижка 18% на яйця другої категорії — 3,99 грн/шт. замість 4,89 грн/шт. Варто врахувати, що категорія С2 відрізняється від С1 розміром.

Що буде з цінами на яйця у 2025 році

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі Новини.LIVE, потенційне дорожчання курячих яєць влітку і восени 2025 року може бути пов’язане з кількома факторами:

темпами інфляції;

обсягами зібраного врожаю;

собівартістю виробництва;

експортною активністю;

настанням холодів, через що кури несуться менше.

Водночас експерт не прогнозує дорожчання продукту до 100 грн/десяток, як було в листопаді-грудні 2024 року. Тоді на ціну вплинули перебої в енергосистемі та зростання витрат на логістику. Цьогоріч подібних проблем на ринку не чекають.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в супермаркетах АТБ встановити травневі знижки до 47% на велику кількість затребуваних продуктів харчування. Асортимент акційних товарів включає солодощі, морозиво, каву, чай, алкогольні напої, ковбасні вироби тощо.

Також ми писали, що в Україні існує порода курей, які несуть кольорові яйця. Вони стають дедалі популярнішими завдяки цікавому окрасу, але коштують немало — 15 грн/шт. Таких домашніх птахів вирощують у французькому місті Маранс, тож порода носить відповідну назву.