Шалені знижки на яйця — які цінники встановили АТБ та VARUS (фото)

Курячі яйця в лотку. Фото: Новини.LIVE

Яйця — це популярний продукт, який можна знайти в холодильнику ледь не кожного українця. Продаватись вони можуть у спеціальних лотках (зазвичай десятками) або ж поштучно. Нефасовані яйця, як правило, відпускають значно дешевше, що дозволяє суттєво заощадити.

Про те, в яких супермаркетах українці можуть придбати яйця з суттєвою знижкою, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яку знижку на яйця пропонує покупцям АТБ

Вартість яєць в Україні напередодні Великодня дещо зросла, але уже на цьому тижні ціни поповзли вниз. 22 квітня вартість нефасованого продукту в АТБ становила 5,19 грн за штуку та продовжує падати. Наразі мережа супермаркетів пропонує покупцям знижку на яйця у розмірі 8%.

Реклама

Скидки на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Станом на 25 квітня, курячі яйця в АТБ відпускають за ціною 4,75 грн за штуку. Тобто десяток обійдеться покупцям всього у 47,5 грн, тоді як вартість фасованого продукту стартує від 61,5 грн за 10 штук.

Вартість фасованих яєць в АТБ. Скриншот: сайт АТБ

Це означає, що скориставшись акцією, українці можуть заощадити щонайменше 14 гривень або придбати ще три яйця поштучно.

Реклама

Ще один супермаркет, який продає курячі яйця поштучно — VARUS, теж запровадив знижки для покупців. Акція триватиме до 28.04. У цей період яйце куряче столове друга категорія С2 коштуватиме 3,99 грн/шт.

Знижки на яйця в VARUS: Скриншот: сайт VARUS

Що буде з вартістю яєць найближчим часом

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, зростання вартості яєць напередодні Великодніх свят було пов’язане з кількома факторами:

Реклама

По-перше, в Україні спостерігається інфляція — за перший квартал 2025 року вона перевищила 13%, що автоматично впливає на цінники в магазинах. По-друге, взимку кури несуть менше яєць через холод, тому продукція дорожчає. А ще традиційно перед Великоднем зростає попит, тому ціни можуть тимчасово підскочити на 10%.

Однак вже ближче до травневих вихідних вартість десятка яєць може знизитися на 20–30% завдяки теплій погоді та меншому попиту.

Втім, повернення до цін 90–100 гривень за десяток, як було наприкінці 2024 року, найближчим часом не передбачається. При цьому на вартість можуть впливати нестабільна ситуація в енергетиці та зростання витрат на логістику.

Реклама

Раніше ми писали, що в українців з'явилась можливість придбати яйця з природним забарвленням. Їх несуть кури нової французької породи, завезеної до України, що може стати ексклюзивом на ринку.

Також ми розповідали, що ціни на продукти зростають майже щодня, а тим паче напередодні великих свят. Тож Великодній кошик у 2025 році обійшовся українцям у 1 663 грн — на понад 200 грн або 17% дорожче, ніж торік.

Реклама