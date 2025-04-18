Паска та ковбаска: скільки коштує зібрати Великодній кошик у 2025 році

Великодній кошик. Фото: УНІАН

Продукти в Україні дорожчають ледь не щодня, а перед святами ціни зростають з подвійною швидкістю. Великдень-2025 не став виключенням. Набір продуктів, які українці зазвичай кладуть у святковий кошик, обійдеться цьогоріч у 1 663 грн, що більш як на 200 грн або 17% дорожче ніж у 2024-му.

Новини.LIVE підрахували вартість Великоднього кошика у 2025 році.

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Традиційний набір продуктів — паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль — обійдуться на родину з чотирьох осіб у квітні 2025 року в 1 663,26 грн, які свідчать дані ННЦ "Інститут аграрної економіки". Це на 17% дорожче ніж торік — у 2024-му зібрати великодній кошик коштувало 1 422,05 грн, підрахували науковці.

Як змінилися ціни на продукти для домашньої паски

Домашня паска, приготована за класичним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок), обійдеться у 232,96 грн/кг, що на 29,6% перевищує тогорічну її вартість — 179,8 грн.

Інгредієнти додали у ціні по-різному. Так, найбільше здорожчали борошно (+62,4%), яйця (+47,1%), масло вершкове (+37,8%) та молоко (+15,5%). Трохи менше зросла вартість родзинок (+12,2%) та дріжджів (+8,7%).

На скільки подорожчали інші продукти

Окрім паски та яєць, українці зазвичай несуть у церкву для освячення усі ті продукти, які не можна було скуштувати у період Великого посту. Найчастіше це — м'ясо, сало, ковбаса, сир та масло. Ці складові великоднього кошика як торік коштували недешево, так і зараз відчутно вдарять по гаманцю.

М'ясні та молочні продукти у квітні 2025 року обійдуться в середньому в такі суми:

домашня ковбаса (0,5 кг) — 212,5 грн (+6,3% до ціни 2024 року);

буженина (0,5 кг) — 303 грн (+16,5%);

сало (0,5 кг) — 123 грн (+2,5%);

твердий сир (0,5 кг) — 287,5 грн (+8,5%);

м'який сир (0,5 кг) — 120 грн (+11,6%);

вершкове масло (0,5 кг) — 276,5 грн (+37,8%).

Обов'язковими смаковими складовими великоднього кошика також є хрін та сіль. Їх вартість досить символічна, але трохи змінилася, якщо порівнювати з 2014 роком. Хрін подорожчав приблизно на 5,8% — 200 г сьогодні коштує в середньому 27,5 грн, за ті ж 200 г солі доведеться заплатити близько 7,5 грн, що на 13,5% більше ніж торік.

Вартість Великоднього кошика. Графіка: Новини.LIVE

Якщо ж до великоднього кошика, крім вищеперерахованих продуктів, покласти ще й пляшку церковного вина "Кагор", то його вартість зросте в середньому на 165 грн. Минулого року пляшка цього алкогольного напою коштувала на 10% дешевше — близько 150 грн.

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко вважає, що подорожчання великоднього кошика спричинене наслідками воєнних дій в Україні. Серед основних факторів — суттєві грошові та матеріальні втрати вітчизняної економіки в цілому та українських сімей зокрема. Не менш суттєво зростанню цін сприяють скорочення виробництва, здорожчання енергоносіїв, ускладнення внутрішнього переміщення продуктів тощо.

Скільки коштує Великодній кошик у різних країнах світу

Великдень відзначають у багатьох країнах, проте формат святкування у кожного народу свій, як і складові та вартість великодніх кошиків.

Кореспонденти "Київського часу" розповіли про традиції та ціни на святкові кошики у Франції, Німеччині, Польщі та США:

Франція. На Великдень у цій країні взагалі не заведено святити кошики зі смаколиками. Це свято для французів дуже сімейне. На столі, за яким збирається вся родина, зазвичай присутні шоколадні яйця, баранина, тости та випічка у вигляді ягнят. Великодній кошик, якби його збирали у Франції, коштував би близько 102 євро (4 680 грн).

Німеччина. У цій країні до кошика кладуть зазвичай варені та шоколадні яйця, фігурки зайців, кекси, ковбаси, сир і вино. Загальна вартість складових може становити 10-60 євро (470-2 800 грн).

Польща. Традиції у цій країні подібні до українських, як і складові великоднього кошика — яйця, паска, шинка, хрін, іноді шоколадний зайчик. Середня вартість — 100 злотих (1 000 грн).

США. Святкують Великдень у Сполучених штатах Америки досить формально — церква, святковий стіл і солодощі для дітей. До великоднього кошика українці у США кладуть зазвичай паску, яйця, та ковбаси, що обходиться у 60-100 дол. (2 500-4 100 грн).

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