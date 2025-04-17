Великдень 2025 — цікаві традиціі, що прийнято робити 20 квітня

Люди, які святкують Великдень за столом. Фото: Freepik

У неділю, 20 квітня, вся Україна відзначатиме дуже важливе світле свято — Великдень, в який прийнято йти до церкви і святити паски. Ми розповідаємо, які існують традиції цього дня, а також що можна і не варто робити у світле свято Воскресіння Христового.

Новини.LIVE розповідає детально про традиції цього дня.

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Які традиції є в Україні у Великдень

Цього дня після півночі в церкві лунає дзвін, який говорить про Воскресіння Христове і початок богослужіння в храмах. Віряни у Великдень йдуть на службу до церкви, а після неї вишикуються навколо або перед храмом, щоб освятити кошики з їжею.

У деяких регіонах віряни ставлять у великодні кошики свічки і запалюють їх. Священик ходить біля вірян і окроплює свяченою водою як кошики, так і людей, які їх принесли. Тим часом, віряни залишають якісь освячені продукти з кошика в церкві, щоб віддати їх тим, хто цього потребує.

Українці біля церкви у Великдень. Фото: Big Kyiv

Після служби в церкві віряни повертаються додому і говорять близьким слова "Христос Воскрес!", на що їм відповідають "Воістину Воскрес!" Потім сім’я сідає за святковий стіл, щоб відсвяткувати Великдень. За столом спочатку прийнято їсти освячену паску або яйце, причому, від свяченої їжі не повинно залишитися крихт.

Компанія людей за святковим столом у Великдень. Фото: Freepik

Що цікаво, що на Поліссі люди після святкового сніданку кидають до миски з водою дві крашанки і мідну монети, після чого цієї водою вмиваються. Так віряни вважають, що цей звичай принесе їм красу, здоров’я і удачу на цілий рік.

Що можна і не слід робити у Великдень

Великдень вважається символом очищення душі, тому ранок цього дня потрібно починати з радості та добра. У свято не можна сперечатися, а також працювати вдома і в саду. Цього дня люди намагаються збиратися усією сім’єю за святковим столом.

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