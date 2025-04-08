Чи буде додатковий вихідний після Великодня 2025 в Україні — що про це відомо

Українці на службі у Великдень у церкві. Фото: Geopolityca.org

На жаль, цього року, як і попередні кілька, українці змушені святкувати Великдень в умовах повномасштабного вторгнення, через що деякі звичні речі змінилися. Ми розповідаємо, коли буде Воскресіння Христове в 2025 році та чи відпочиватимуть українці наступного дня після свята.

Новини.LIVE розповідає про це свято детальніше.

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Коли буде Великдень в Україні в 2025 році

Незабаром українці зустрінуть одне з найважливіших свят року — Воскресіння Христове, в який прийнято пекти кулічі, фарбувати яйця і ходити до церкви святити їжу. Цього року Великдень традиційно припадає на неділю, а тому святкуватимуть його в Україні 20 квітня.

Паски і крашанки на Великдень. Фото: Freepik

Чи відпочиватимуть українці після Великодня в 2025 році

Раніше українці мали вихідний у понеділок після Великодня, але з початком повномасштабної війни все змінилося. В Україні в 2022 році ввели воєнний стан, а тому всі додаткові вихідні на державні свята, на жаль, не надаються.

Те ж саме стосується і Великодня, після якого, на жаль, не буде додаткового вихідного. Тому 21 квітня українці працюватимуть, як і працювали до цього. Однак, роботодавці можуть скоротити години робочого дня для своїх співробітників за власним бажанням.

Жінка на Великдень у церкві. Фото: Freepik

Скільки вихідних буде в Україні в квітні 2025 року

Цього місяця українці, як і до цього, відпочиватимуть лише по суботах і неділях. У квітні 2025 року налічується вісім вихідних, а саме такі дні, як:

5-6 квітня

12-13 квітня

19-20 квітня

26-27 квітня

Водночас, працюватимуть українці в квітні 2025 року в 22 дні, а саме в такі дні, як:

1-4 квітня

7-11 квітня

14-18 квітня

21-25 квітня

28-30 квітня

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