Новий церковний календар на квітень 2025 — важливі свята Вербна неділя, Великдень

Віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info

Квітень насичений важливими релігійними датами та подіями. Саме у другий весняний місяць ми зустрінемо головне церковне свято — Великдень або Воскресіння Христове. Також вірян чекатиме Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя та Страсний тиждень.

Новини.LIVE ділиться новим церковним календарем на квітень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі великі свята, поминальні дні та інші релігійні події.

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Які церковні свята зустрінемо у квітні 2025 року — календар за днями на початок весни:

1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;

— преподобної Марії Єгипетської; 2 квітня — преподобного Тита Чудотворця;

— преподобного Тита Чудотворця; 3 квітня — преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви;

— преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви; 4 квітня — преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї;

— преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї; 5 квітня — святих мучеників Теодула, Агатопода та інших;

— святих мучеників Теодула, Агатопода та інших; 6 квітня — святого Методія, учителя слов'ян; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;

— святого Методія, учителя слов'ян; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського; 7 квітня — шостий тиждень Великого посту (Вербний тиждень) ; святого преподобного Юрія Мелітійського;

— ; святого преподобного Юрія Мелітійського; 8 квітня — святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;

— святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших; 9 квітня — святого мученика Євпсихія;

— святого мученика Євпсихія; 10 квітня — святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших;

— святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших; 11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;

— святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського; 12 квітня — Лазарева субота; преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського;

Вірянка у церкві на богослужінні. Фото: google.com

13 квітня — Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя); святого священномученика Артемона;

Вірянка у церкві на свято. Фото: google.com

14 квітня — початок Страсного тижня ; святого ісповідника Мартина, Папи Римського;

— ; святого ісповідника Мартина, Папи Римського; 15 квітня — Великий вівторок; Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері; святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима;

— Великий вівторок; Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері; святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима; 16 квітня — Велика середа; святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії;

— Велика середа; святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії; 17 квітня — Великий четвер (Чистий четвер); святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського;

Дівчина вмивається у Чистий четвер. Фото: freepik.com

18 квітня — Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця); святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;

Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

19 квітня — Велика субота ; святого преподобного Івана Печерника;

— ; святого преподобного Івана Печерника; 20 квітня — Великдень (Світле Христове Воскресіння); святого преподобного Теодора Трихіни;

Жінка на Великдень у церкві. Фото: google.com

21 квітня — Великодній тиждень; загальниця; Світлий понеділок ; святого священномученика Януарія та інших;

— ; святого священномученика Януарія та інших; 22 квітня — Світлий вівторок ; святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;

— ; святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія; 23 квітня — Світла середа ; святого великомученика Юрія Побідоносця;

— ; святого великомученика Юрія Побідоносця; 24 квітня — Світлий четвер ; святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів;

— ; святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів; 25 квітня — Світла п'ятниця ; святого апостола і євангелиста Марка;

— ; святого апостола і євангелиста Марка; 26 квітня — Світла субота ; святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;

— ; святого священномученика Василія, єпископа Амасійського; 27 квітня — Антипасха; друга неділя після Великодня ; святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;

— ; святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського; 28 квітня — другий тиждень після Великодня (Проводи) ; святих мучеників Максима і Дади;

— ; святих мучеників Максима і Дади; 29 квітня — святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;

— святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона; 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Вербну неділю.

Нагадаємо, також ми розповідали, чим не можна займатися у Великий піст.