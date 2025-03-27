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Церковний календар на квітень — коли Вербна неділя та Великдень

27 березня 2025 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Новий церковний календар на квітень 2025 — важливі свята Вербна неділя, Великдень
Віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info
Світлана Конюшенко - Редактор

Квітень насичений важливими релігійними датами та подіями. Саме у другий весняний місяць ми зустрінемо головне церковне свято — Великдень або Воскресіння Христове. Також вірян чекатиме Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя та Страсний тиждень.

Новини.LIVE ділиться новим церковним календарем на квітень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі великі свята, поминальні дні та інші релігійні події. 

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Які церковні свята зустрінемо у квітні 2025 року — календар за днями на початок весни:

  • 1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;
  • 2 квітня — преподобного Тита Чудотворця;
  • 3 квітня — преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви;
  • 4 квітня — преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї;
  • 5 квітня — святих мучеників Теодула, Агатопода та інших;
  • 6 квітня — святого Методія, учителя слов'ян; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;
  • 7 квітняшостий тиждень Великого посту (Вербний тиждень); святого преподобного Юрія Мелітійського;
  • 8 квітня — святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;
  • 9 квітня — святого мученика Євпсихія;
  • 10 квітня — святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших;
  • 11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;
  • 12 квітняЛазарева субота; преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського;

 

Коли Лазарева субота 2025
Вірянка у церкві на богослужінні. Фото: google.com
  • 13 квітняВхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя); святого священномученика Артемона;

 

Коли Вербна неділя 2025 року
Вірянка у церкві на свято. Фото: google.com
  • 14 квітняпочаток Страсного тижня; святого ісповідника Мартина, Папи Римського;
  • 15 квітня — Великий вівторок; Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері; святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима;
  • 16 квітня — Велика середа; святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії;
  • 17 квітняВеликий четвер (Чистий четвер); святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського;

 

Коли Чистий четвер 2025 року
Дівчина вмивається у Чистий четвер. Фото: freepik.com
  • 18 квітняВелика п'ятниця (Страсна п'ятниця); святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;

 

Коли Страсна п'ятниця 2025 року
Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info
  • 19 квітняВелика субота; святого преподобного Івана Печерника;
  • 20 квітняВеликдень (Світле Христове Воскресіння); святого преподобного Теодора Трихіни;

 

Коли Великдень 2025 року
Жінка на Великдень у церкві. Фото: google.com
  • 21 квітняВеликодній тиждень; загальниця; Світлий понеділок; святого священномученика Януарія та інших;
  • 22 квітняСвітлий вівторок; святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;
  • 23 квітняСвітла середа; святого великомученика Юрія Побідоносця;
  • 24 квітня Світлий четвер; святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів;
  • 25 квітняСвітла п'ятниця; святого апостола і євангелиста Марка;
  • 26 квітняСвітла субота; святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;
  • 27 квітняАнтипасха; друга неділя після Великодня; святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;
  • 28 квітнядругий тиждень після Великодня (Проводи); святих мучеників Максима і Дади;
  • 29 квітня — святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;
  • 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Вербну неділю.

Нагадаємо, також ми розповідали, чим не можна займатися у Великий піст.

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