Новий церковний календар на квітень 2025 — важливі свята Вербна неділя, Великдень

Церковний календар на квітень — коли Вербна неділя та Великдень
Квітень насичений важливими релігійними датами та подіями. Саме у другий весняний місяць ми зустрінемо головне церковне свято — Великдень або Воскресіння Христове. Також вірян чекатиме Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя та Страсний тиждень.
Новини.LIVE ділиться новим церковним календарем на квітень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі великі свята, поминальні дні та інші релігійні події.
Церковний календар на квітень 2025 року — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем
Які церковні свята зустрінемо у квітні 2025 року — календар за днями на початок весни:
- 1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;
- 2 квітня — преподобного Тита Чудотворця;
- 3 квітня — преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви;
- 4 квітня — преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї;
- 5 квітня — святих мучеників Теодула, Агатопода та інших;
- 6 квітня — святого Методія, учителя слов'ян; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;
- 7 квітня — шостий тиждень Великого посту (Вербний тиждень); святого преподобного Юрія Мелітійського;
- 8 квітня — святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;
- 9 квітня — святого мученика Євпсихія;
- 10 квітня — святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших;
- 11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;
- 12 квітня — Лазарева субота; преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського;
- 13 квітня — Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя); святого священномученика Артемона;
- 14 квітня — початок Страсного тижня; святого ісповідника Мартина, Папи Римського;
- 15 квітня — Великий вівторок; Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері; святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима;
- 16 квітня — Велика середа; святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії;
- 17 квітня — Великий четвер (Чистий четвер); святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського;
- 18 квітня — Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця); святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;
- 19 квітня — Велика субота; святого преподобного Івана Печерника;
- 20 квітня — Великдень (Світле Христове Воскресіння); святого преподобного Теодора Трихіни;
- 21 квітня — Великодній тиждень; загальниця; Світлий понеділок; святого священномученика Януарія та інших;
- 22 квітня — Світлий вівторок; святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;
- 23 квітня — Світла середа; святого великомученика Юрія Побідоносця;
- 24 квітня — Світлий четвер; святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів;
- 25 квітня — Світла п'ятниця; святого апостола і євангелиста Марка;
- 26 квітня — Світла субота; святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;
- 27 квітня — Антипасха; друга неділя після Великодня; святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;
- 28 квітня — другий тиждень після Великодня (Проводи); святих мучеників Максима і Дади;
- 29 квітня — святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;
- 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.
Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Вербну неділю.
Нагадаємо, також ми розповідали, чим не можна займатися у Великий піст.
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