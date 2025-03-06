Чому не можна дарувати свічки — народні прикмети та застереження езотериків

Ніколи не даруйте свічки — чому ця практика несе небезпеку
Свічки доволі часто дарують на різні свята як символ затишку та гармонії, а ще як стильний елемент декору. Проте, якщо звернутися до народних прикмет або езотеричних практик, цей предмет має також і негативне забарвлення — подарована свічка може стати причиною нещасть та втрати енергії.
Чи справді свічки несуть у собі приховану загрозу, читайте далі у статті Новини.LIVE.
Чому не варто дарувати свічки — народні прикмети
З давніх-давен свічка вважалася не тільки символом світла й тепла, а й мала містичне значення. У багатьох культурах, зокрема в українській, цей предмет також асоціюється з потойбіччям, траурними обрядами та поминанням померлих. Саме тому наші предки вважали, що подарована свічка може принести власнику нещастя, смуток, самотність або навіть прискорити його відхід із життя.
Існують й інші народні вірування щодо свічок. Так, дарувати свічку — ніби запрошувати нечисту силу в оселю людини. Вважається, що полум'я свічки здатне витягувати життєву силу власника.
А якщо подарувати такий предмет декору закоханій парі, то такий презент може принести охолодження почуттів або навіть розлуку.
Застереження езотериків — свічки як провідник енергії
Езотерики стверджують, що свічка є дуже потужним енергетичним символом, що може нести як позитивний, так і негативний вплив. Ось чому варто з обережністю ставитися до таких подарунків.
Свічка може бути заряджена негативною енергією. А якщо її дарує недоброзичливець, вона може стати інструментом енергетичного впливу.
Слід враховувати також, що свічка використовується в ритуалах, які не завжди направлені на добро та очищення. Деякі магічні обряди можуть "наситити" свічку негативом, такий подарований предмет може накликати випробування або передати людині чужі нещастя.
Як правильно дарувати свічки, щоб уникнути негативу
Якщо ви все ж хочете подарувати свічки, варто дотримуватися кількох простих правил:
- Отримайте символічну плату. Візьміть від людини монетку — це нейтралізує можливі негативні наслідки. Адже так буде вважатися, що ви її ніби продали, а не подарували.
- Даруйте разом з іншими подарунками. Так свічка не буде головним символом і не привертатиме небажаної енергетики.
- Вибирайте свічки з позитивними символами. Свічки з ароматами лаванди, цитрусових або ванілі вважаються енергетично чистими та приносять гармонію.
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