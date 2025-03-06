Чому не можна дарувати свічки — народні прикмети та застереження езотериків

Декоративні свічки на столі. Фото: freepik.com

Свічки доволі часто дарують на різні свята як символ затишку та гармонії, а ще як стильний елемент декору. Проте, якщо звернутися до народних прикмет або езотеричних практик, цей предмет має також і негативне забарвлення — подарована свічка може стати причиною нещасть та втрати енергії.

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Чому не варто дарувати свічки — народні прикмети

З давніх-давен свічка вважалася не тільки символом світла й тепла, а й мала містичне значення. У багатьох культурах, зокрема в українській, цей предмет також асоціюється з потойбіччям, траурними обрядами та поминанням померлих. Саме тому наші предки вважали, що подарована свічка може принести власнику нещастя, смуток, самотність або навіть прискорити його відхід із життя.

Існують й інші народні вірування щодо свічок. Так, дарувати свічку — ніби запрошувати нечисту силу в оселю людини. Вважається, що полум'я свічки здатне витягувати життєву силу власника.

А якщо подарувати такий предмет декору закоханій парі, то такий презент може принести охолодження почуттів або навіть розлуку.

Дівчина запалює свічки. Фото: freepik.com

Застереження езотериків — свічки як провідник енергії

Езотерики стверджують, що свічка є дуже потужним енергетичним символом, що може нести як позитивний, так і негативний вплив. Ось чому варто з обережністю ставитися до таких подарунків.

Свічка може бути заряджена негативною енергією. А якщо її дарує недоброзичливець, вона може стати інструментом енергетичного впливу.

Слід враховувати також, що свічка використовується в ритуалах, які не завжди направлені на добро та очищення. Деякі магічні обряди можуть "наситити" свічку негативом, такий подарований предмет може накликати випробування або передати людині чужі нещастя.

Дівчина тримає свічку в руках. Фото: freepik.com

Як правильно дарувати свічки, щоб уникнути негативу

Якщо ви все ж хочете подарувати свічки, варто дотримуватися кількох простих правил:

Отримайте символічну плату. Візьміть від людини монетку — це нейтралізує можливі негативні наслідки. Адже так буде вважатися, що ви її ніби продали, а не подарували. Даруйте разом з іншими подарунками. Так свічка не буде головним символом і не привертатиме небажаної енергетики. Вибирайте свічки з позитивними символами. Свічки з ароматами лаванди, цитрусових або ванілі вважаються енергетично чистими та приносять гармонію.

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