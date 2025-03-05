Що подарувати на 8 березня 2025 за гороскопом — ідеї подарунків для знаків Зодіаку

Подарунок на свято за знаком Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Свято 8 березня — це чудова нагода порадувати близьких жінок приємним подарунком. Та часом буває важко обрати сюрприз, який може справді сподобатися. Тут на допомогу приходить астрологія, адже знаки Зодіаку відображають унікальні риси характеру, смаки та вподобання кожної людини. Комусь припадуть до душі яскраві враження, комусь — витончені аксесуари чи корисні речі для комфорту.

Професійна астрологиня Ксенія Базиленко у коментарі УНН розповіла, як обрати найкращий подарунок на 8 березня за знаком Зодіаку.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни — це енергійний та цілеспрямований знак, який любить активність і драйв. Їх не вразити банальними подарунками. М'які іграшки, ніжні пастельні кольори, ванільні свічки — це все не про Овнів. Тому обирайте щось яскраве та незвичайне.

Що подарувати Овну на 8 березня:

емоції у подарунок (картинг, перегони, екстремальні пригоди тощо);

розумний годинник або фітнес-браслет;

косметика, яка підкреслюватиме індивідуальність;

парфуми з нотами перцю і цитрусів.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Жінки-Тельці обожнюють комфорт і розкіш, тому головний критерій подарунка — його якість. Дешеві аксесуари, синтетичні тканини — це страшний сон Тельців.

Що подарувати:

сертифікат у висококласний SPA-салон;

похід у вишуканий ресторан;

шовкову постільну білизну;

кашеміровий плед;

ювелірні прикраси.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Комунікабельні й допитливі Близнюки люблять технології, новинки та інтелектуальні виклики. Передбачувані подарунки на кшталт класичних парфумів або стандартного набору "квіти + шоколад" навряд їх здивують або викличуть захоплення.

Що подарувати на 8 березня:

гаджети (бездротові навушники, електронну книгу тощо);

настільні ігри;

абонемент на курси;

сертифікат у коворкінг;

сертифікат на майстер-клас.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки цінують душевність, тепло і затишок. Подарунки для представників цього знаку Зодіаку мають бути емоційно наповнені та з сенсом. А якісь практичні речі, так би мовити, без душі, можуть їх засмутити.

Що подарувати Раку на 8 березня:

персоналізовану прикрасу;

фотокнигу;

ароматні свічки;

теплий плед;

домашній декор;

набір для чаювання;

кулінарний майстер-клас.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левиці обожнюють увагу, шик і ексклюзивність. Прості та непоказні подарунки їх не цікавлять. Якщо даруєте квіти, то це мають бути шикарні букети, якими не соромно похизуватися у соціальних мережах.

Що подарувати жінкам-Левам на 8 березня:

сертифікат у салон краси;

брендову косметику;

аксесуари преміумкласу;

ювелірні прикраси.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Практичні та організовані Діви цінують корисні речі. Квіти, як правило, це марне витрачання грошей, адже на цю суму можна б було купити щось, що знадобилося б на роботі чи в побуті. Декоративних дрібничок без функціонального значення краще їм не презентувати.

Що подарувати Дівам на свято:

стильний рюкзак;

планер;

органайзер;

підписку на освітній курс;

сертифікат на майстер-клас;

якісну та натуральну косметику.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Витончені й стильні Терези люблять усе красиве та елегантне. Дешеві речі позбавлені смаку можуть викликати у них тільки відразу.

Що подарувати:

вишукані парфуми;

стильні аксесуари;

квитки в театр, галерею чи на концерт;

гармонійно підібраний косметичний набір.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони загадкові, пристрасні та люблять ексклюзивні речі. А от передбачувані подарунки — це табу.

Що подарувати Скорпіонам на 8 березня:

елітний парфум, який розкривається на шкірі як мелодія;

ювелірні прикраси у темних тонах;

книгу про психологію чи містику.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці — це авантюристки та мандрівниці. Вони ненавидять усе, що обмежує свободу.

Що подарувати жінці-Стрільцю на 8 березня:

сертифікат на екстремальну розвагу;

подорож;

туристичне спорядження;

стильний рюкзак;

книгу з філософії чи духовного розвитку.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги цінують статусність та практичність. Дешевих або несерйозних подарунків краще уникати.

Що подарувати на свято:

ділові аксесуари;

брендовий годинник;

абонемент у фітнес-клуб;

якісну шкіряну сумку.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії — творчі, нестандартні та технологічні особистості. Подарунки, які дарують усім, їм не цікаві, адже вони позбавлені унікальності.

Що подарувати Водоліям на 8 березня:

VR-окуляри;

підписку на стримінг;

гаджети;

дизайнерські аксесуари.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Романтичні та мрійливі Риби люблять творчість і фантазію. Сухі та суто практичні речі їх можуть глибоко засмутити. А от квіти для них — це мова кохання.

Що подарувати:

художній набір;

щось для хобі;

ароматичні олії;

квиток на концерт;

книгу з красивими ілюстраціями або якісним оформленням.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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