Что подарить на 8 марта 2025 по гороскопу — идеи подарков для знаков Зодиака

Подарок на праздник по знаку Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Праздник 8 марта — это прекрасная возможность порадовать близких женщин приятным подарком. Но порой бывает трудно выбрать сюрприз, который может действительно понравиться. Здесь на помощь приходит астрология, ведь знаки Зодиака отражают уникальные черты характера, вкусы и предпочтения каждого человека. Кому-то придутся по душе яркие впечатления, кому-то — изящные аксессуары или полезные вещи для комфорта.

Профессиональный астролог Ксения Базиленко в комментарии УНН рассказала, как выбрать лучший подарок на 8 марта по знаку Зодиака.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать, что можно подарить на 8 марта:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны — это энергичный и целеустремленный знак, который любит активность и драйв. Их не поразить банальными подарками. Мягкие игрушки, нежные пастельные цвета, ванильные свечи — это все не про Овнов. Поэтому выбирайте что-то яркое и необычное.

Что подарить Овну на 8 марта:

эмоции в подарок (картинг, гонки, экстремальные приключения и т.д.);

умные часы или фитнес-браслет;

косметика, которая будет подчеркивать индивидуальность;

духи с нотами перца и цитрусов.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Женщины-Тельцы обожают комфорт и роскошь, поэтому главный критерий подарка — его качество. Дешевые аксессуары, синтетические ткани — это страшный сон Тельцов.

Что подарить:

сертификат в высококлассный SPA-салон;

поход в изысканный ресторан;

шелковое постельное белье;

кашемировый плед;

ювелирные украшения.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Коммуникабельные и любознательные Близнецы любят технологии, новинки и интеллектуальные вызовы. Предсказуемые подарки вроде классических духов или стандартного набора "цветы + шоколад" вряд ли их удивят или вызовут восторг.

Что подарить на 8 марта:

гаджеты (беспроводные наушники, электронную книгу и т.д.);

настольные игры;

абонемент на курсы;

сертификат в коворкинг;

сертификат на мастер-класс.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки ценят душевность, тепло и уют. Подарки для представителей этого знака Зодиака должны быть эмоционально наполнены и со смыслом. А какие-то практичные вещи, так сказать, без души, могут их расстроить.

Что подарить Раку на 8 марта:

персонализированное украшение;

фотокнигу;

ароматные свечи;

теплый плед;

домашний декор;

набор для чаепития;

кулинарный мастер-класс.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львицы обожают внимание, шик и эксклюзивность. Простые и невзрачные подарки их не интересуют. Если дарите цветы, то это должны быть шикарные букеты, которыми не стыдно похвастаться в социальных сетях.

Что подарить женщинам-Львам на 8 марта:

сертификат в салон красоты;

брендовую косметику;

аксессуары премиум-класса;

ювелирные украшения.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Практичные и организованные Девы ценят полезные вещи. Цветы, как правило, это пустая трата денег, ведь на эту сумму можно было бы купить что-то, что понадобилось бы на работе или в быту. Декоративных безделушек без функционального значения лучше им не презентовать.

Что подарить Девам на праздник:

стильный рюкзак;

планер;

органайзер;

подписку на образовательный курс;

сертификат на мастер-класс;

качественную и натуральную косметику.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Утонченные и стильные Весы любят все красивое и элегантное. Дешевые вещи безвкусные могут вызвать у них только отвращение.

Что подарить:

изысканные духи;

стильные аксессуары;

билеты в театр, галерею или на концерт;

гармонично подобранный косметический набор.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы загадочные, страстные и любят эксклюзивные вещи. А вот предсказуемые подарки — это табу.

Что подарить Скорпионам на 8 марта:

элитный парфюм, который раскрывается на коже как мелодия;

ювелирные украшения в темных тонах;

книгу о психологии или мистике.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы — это авантюристки и путешественницы. Они ненавидят все, что ограничивает свободу.

Что подарить женщине-Стрельцу на 8 марта:

сертификат на экстремальное развлечение;

путешествие;

туристическое снаряжение;

стильный рюкзак;

книгу по философии или духовному развитию.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги ценят статусность и практичность. Дешевых или несерьезных подарков лучше избегать.

Что подарить на праздник:

деловые аксессуары;

брендовые часы;

абонемент в фитнес-клуб;

качественную кожаную сумку.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи — творческие, нестандартные и технологичные личности. Подарки, которые дарят всем, им неинтересны, ведь они лишены уникальности.

Что подарить Водолеям на 8 марта:

VR-очки;

подписку на стриминг;

гаджеты;

дизайнерские аксессуары.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Романтичные и мечтательные Рыбы любят творчество и фантазию. Сухие и чисто практические вещи их могут глубоко расстроить. А вот цветы для них — это язык любви.

Что подарить:

художественный набор;

что-то для хобби;

ароматические масла;

билет на концерт;

книгу с красивыми иллюстрациями или качественным оформлением.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какие цветы подарить на 8 марта, чтобы букет принес не только улыбку, а еще и удачу и счастье.

Напомним, мы рассказывали, какой сделать подарок жене на 8 марта.

Также предлагаем узнать, что можно подарить маме на 8 марта, чтобы вещь принесла радость и пользу.