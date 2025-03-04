Які квіти не можна дарувати на 8 березня 2025, щоб не накликати біду

Чоловік, який дарує жінці букет тюльпанів. Фото: Pinterest

Мало хто знає, але далеко не всі квіти можна купувати жінкам на восьме березня, адже деякі з них можуть серйозно нашкодити. Ми розповідаємо, які рослини категорично не можна дарувати у Міжнародний жіночий день, щоб не накликати біду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Які рослини не варто дарувати жінці на восьме березня

Червоні гвоздики

Ці квіти асоціюються з кладовищем, адже люди зазвичай кладуть їх у підніжжя пам’ятника, а ось їхні гострі пелюстки вважаються ознакою агресії. Крім того, з такою квіткою раніше асоціювалася кров, тому вважається, що вона може накликати біду.

Гвоздики яскраво-червоного відтінку. Фото: Pixabay

"Втомлений" букет

Якщо ви купуєте квіти, які ось-ось зав’януть, можете навіть не чекати на щастя на обличчі жінки. Особливо це стосується жінок у віці, яким такі квіти категорично не можна дарувати. Справа в тому, що вони можуть неправильно вас зрозуміти, а тому у вас будуть проблеми.

Кімнатна квітка, яка починає в'янути. Фото: Pinterest

Штучні квіти

І хоча ці квіти вважаються вічними, їх зазвичай купують на похорони, тому ні в якому разі не обирайте їх на подарунок на восьме березня.

Кілька штучних рослин на столі. Фото: Freepik

Квіти яскраво-червоних кольорів

Квіти червоного відтінку вважаються своєрідним зізнанням у коханні, тому якщо ви не хочете показати, що у вас до дівчини сильна пристрасть, краще не даруйте їх. Але в іншому випадку обов’язково обирайте такі рослини на подарунок.

Маленькі яскраво-червоні квіти. Фото: Pinterest

Квіти з різким запахом

Ніколи не даруйте жінці або дівчині квіти, які дуже сильно пахнуть, адже ви можете нашкодити здоров’ю. Справа в тому, що рослини з різким ароматом можуть спровокувати виникнення головного болю або навіть алергічної реакції.

Квіти з різким запахом у вазі. Фото: Pinterest

Кактуси

Звичайно, якщо жінка любить доглядати ці маленькі рослини вдома, тоді це ідеальний для неї подарунок. Але зазвичай кактуси вважаються символом агресивного ставлення до жінки, тому на восьме березня краще забути про цю ідею.

Кілька різновидів кактусів на столі. Фото: Pinterest

Квіти жовтого кольору

Запам’ятайте, що жовті квіти символізують розлуку і розставання, тому якщо ви подаруєте у Міжнародний жіночий день рослини такого кольору, дівчина може подумати, що ви їй зрадили або хочете закінчити стосунки.

Букет тюльпанів жовтого кольору. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти краще дарувати жінці на восьме березня.

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