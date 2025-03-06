Свято 8 березня — які квіти дарувати за знаком Зодіаку

Ідеальні квіти на свято за знаком Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Свято 8 березня неможливо уявити без квітів. Гарний букет — це цінний знак уваги, посмішка на обличчі жінки та фантастичний настрій на цілий день. Правильно підібрані квіти допоможуть підкреслити характер жінки та зробити подарунок ще більш незабутнім. Тому астрологи радять звернути увагу на знаки Зодіаку.

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Дізнайтеся, які букети найкраще пасують представницям різних знаків Зодіаку, щоб Міжнародний жіночий день став для них по-справжньому особливим святом.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати, які квіти краще подарувати на 8 березня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Енергійні та впевнені у собі Овни люблять яскраві та виразні квіти. Їм ідеально підійдуть букети, яки символізуватимуть пристрасть та силу. Тому обирайте:

троянди;

півонії;

гербери;

нарциси.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Жінки-Тельці цінують красу та витонченість. Вони люблять естетику та гармонію, тому стримані пастельні відтінки — чудовий вибір на 8 березня. Їм сподобається ніжний букет:

білих або. рожевих троянд;

лілій;

півоній.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки обожнюють різноманітність та експерименти. Їм сподобаються оригінальні композиції. Поєднання кількох видів квітів зробить букет ще цікавішим. Зверніть увагу на:

орхідеї;

альстромерії;

фрезії;

дельфініуми.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки — це мрійливі, ніжні та романтичні натури, які обожнюють затишок і комфорт. Квіти на 8 березня мають підкреслити їхню чуттєвість. Тож, такому знаку Зодіаку найкраще підійдуть:

тюльпани;

півонії;

гортензії.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Жінки-Леви люблять розкіш та ефектні жести. Їм пасують великі, пишні букети. Вибір варто робити на користь насичених кольорів — червоних, помаранчевих або золотистих. Астрологи радять обрати до жіночого свята:

троянди;

півонії;

гербери;

лілії.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви віддають перевагу простоті та вишуканості. Їм сподобаються акуратні букети або навіть кімнатні рослини, за якими можна доглядати і які довго радуватимуть око. Тому в Міжнародний жіночий день подаруйте представницям цього знаку Зодіаку:

гвоздики;

хризантеми;

півонії;

гербери;

троянди у горщику;

гіацинти;

азалію;

бегонію;

орхідею.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Гармонійні та витончені Терези оцінять букети, де квіти поєднані за кольорами та формою. Ідеальним вибором на 8 березня стануть ніжні:

еустоми;

іриси;

лілії;

фрезії.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони — пристрасні та загадкові особистості. Вони оцінять букети в насичених темних відтінках: бордові, фіолетові, сині. Ідеально передадуть їхній характер:

троянди темних відтінків;

тигрові лілії;

сині орхідеї.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Оптимістичні та активні Стрільці люблять щось незвичайне. Яскраві букети будуть чудовим вибором для них. Астрологи радять навіть додати трішки екзотики, щоб здивувати. Можна обрати такі квіти:

гербера;

антуріум;

стреліція;

папавер (декоративний мак);

брассіка.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги цінують класику та елегантність. Їм сподобаються традиційні букети з квітів, які підкреслюють їхню серйозність і вишуканий смак. Представницям цього знаку Зодіаку подаруйте на 8 березня:

конвалії;

троянди;

хризантеми

еустоми;

пеларгонію;

гарденію;

ранункулюс.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Непередбачувані та творчі Водолії оцінять щось незвичайне. Для них варто обрати квіти, що створюють відчуття легкості та оригінальності. На це весняне свято ідеально підійдуть:

фрезії;

альстромерії;

гіацинти;

ранункулюс.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Романтичні та мрійливі Риби люблять ніжні відтінки та делікатні букети. Найкращими варіантами на 8 березня будуть білі квіти або пастельних відтінків, які підкреслять їхню ніжність:

півонії;

тюльпани;

гіацинти;

еустоми;

фіалки.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, що можна подарувати на 8 березня за знаком Зодіаку.

Нагадаємо, ми писали, які квіти подарувати на 8 березня, щоб букет приніс не тільки посмішку, а ще й удачу та щастя.

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