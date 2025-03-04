Які квіти не можна дарувати 8 березня 2025 — заборонені рослини

Чоловік, який дарує жінці квіти. Фото: Freepik

Мабуть кожна дівчина і жінка мріє отримати на восьме березня величезний букет красивих квітів, але є ті, які можуть, навпаки, зіпсувати настрій. Ми розповідаємо, які рослини категорично не рекомендується дарувати дівчині та жінці, щоб не образити їх.

Новини.LIVE розповідає про ці квіти.

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Парна кількість квітів

Ні для кого не секрет, що парну кількість квітів носять тільки на кладовище або похорони. Тому в жодному разі не даруйте своїй коханій таку кількість квітів, адже вона точно не оцінить такий жест. До того ж не даруйте квіти, які зазвичай носять на кладовище, наприклад:

Лілії

Гвоздики

Білі калії

Гвоздики в руках чоловіка. Фото: Pars Today

Штучні квіти або сухоцвіти

Штучні квіти також символізують кладовище, тому їх не можна ані тримати вдома, ані, тим паче, дарувати дівчині чи жінці. Якщо говорити про сухоцвіти, то вони вважаються символом мертвої енергії. Але якщо ви хочете, ви можете просто так купити собі сухоцвіти, адже вони не потребують води.

Квіти з різким запахом

У жодному разі не даруйте своїй коханій квіти, які сильно пахнуть, адже так можна спровокувати головний біль або навіть алергію. До списку таких квітів належать:

Деякі різновиди троянд

Жасмин

Бузок

Гарденія

Хлопець з дівчиною в магазині квітів. Фото: Pinterest

Чоловічі квіти

Серед величезного різноманіття квітів є ті, які називаються чоловічими, а тому їх не варто дарувати жінкам. Традиційно такими рослинами вважаються:

Орхідеї

Кали

Антуріуми

Гладіолуси

Жоржини

Дельфініуми

Але в цьому випадку варто звертати увагу на те, який у квіток колір пелюсток. Чоловіку краще дарувати такі відтінки квітів, як:

Червоні

Білі

Бордові

Силі

Фіолетові

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти краще дарувати жінкам на 8 березня.

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