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Никогда не дарите эти цветы девушкам и женщинам 8 марта — почему

4 марта 2025 06:30
Светлана Конюшенко - Редактор
Какие цветы нельзя дарить 8 марта 2025 — запрещенные растения
Мужчина, который дарит женщине цветы. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

Пожалуй, каждая девушка и женщина мечтает получить на восьмое марта огромный букет красивых цветов, но есть те, которые могут, наоборот, испортить настроение. Мы рассказываем, какие растения категорически не рекомендуется дарить девушке и женщине, чтобы не обидеть их.

Новини.LIVE рассказывает об этих цветах.

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Парное количество цветов

Ни для кого не секрет, что четное количество цветов носят только на кладбище или похороны. Поэтому ни в коем случае не дарите своей любимой такое количество цветов, ведь она точно не оценит такой жест. К тому же не дарите цветы, которые обычно носят на кладбище, например:

  • Лилии
  • Гвоздики
  • Белые каллии
Гвоздики
Гвоздики в руках мужчины. Фото: Pars Today

Искусственные цветы или сухоцветы

Искусственные цветы также символизируют кладбище, поэтому их нельзя ни держать дома, ни, тем более, дарить девушке или женщине. Если говорить о сухоцветах, то они считаются символом мертвой энергии. Но если вы хотите, вы можете просто так купить себе сухоцветы, ведь они не нуждаются в воде.

Цветы с резким запахом

Ни в коем случае не дарите своей любимой цветы, которые сильно пахнут, ведь так можно спровоцировать головную боль или даже аллергию. К списку таких цветов относятся:

  • Некоторые разновидности роз
  • Жасмин
  • Сирень
  • Гардения
Мужчина и женщина
Парень с девушкой в магазине цветов. Фото: Pinterest

Мужские цветы

Среди огромного многообразия цветов есть те, которые называются мужскими, а потому их не стоит дарить женщинам. Традиционно такими растениями считаются:

  • Орхидеи
  • Каллы
  • Антуриумы
  • Гладиолусы
  • Георгины
  • Дельфиниумы

Но в этом случае стоит обращать внимание на то, какой у цветков цвет лепестков. Мужчине лучше дарить такие оттенки цветов, как:

  • Красные
  • Белые
  • Бордовые
  • Синие
  • Фиолетовые

Напомним, мы писали о том, какие цветы лучше дарить женщинам на 8 марта.

Ранее мы рассказывали о том, почему женщинам дарят мимозы на 8 марта.

Также мы сообщали о том, чем можно бюджетно подкормить пионы для пышного цветения.

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