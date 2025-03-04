Какие цветы нельзя дарить 8 марта 2025 — запрещенные растения

Никогда не дарите эти цветы девушкам и женщинам 8 марта — почему
Пожалуй, каждая девушка и женщина мечтает получить на восьмое марта огромный букет красивых цветов, но есть те, которые могут, наоборот, испортить настроение. Мы рассказываем, какие растения категорически не рекомендуется дарить девушке и женщине, чтобы не обидеть их.
Новини.LIVE рассказывает об этих цветах.
Цветы, которые не стоит дарить девушкам и женщинам
Парное количество цветов
Ни для кого не секрет, что четное количество цветов носят только на кладбище или похороны. Поэтому ни в коем случае не дарите своей любимой такое количество цветов, ведь она точно не оценит такой жест. К тому же не дарите цветы, которые обычно носят на кладбище, например:
- Лилии
- Гвоздики
- Белые каллии
Искусственные цветы или сухоцветы
Искусственные цветы также символизируют кладбище, поэтому их нельзя ни держать дома, ни, тем более, дарить девушке или женщине. Если говорить о сухоцветах, то они считаются символом мертвой энергии. Но если вы хотите, вы можете просто так купить себе сухоцветы, ведь они не нуждаются в воде.
Цветы с резким запахом
Ни в коем случае не дарите своей любимой цветы, которые сильно пахнут, ведь так можно спровоцировать головную боль или даже аллергию. К списку таких цветов относятся:
- Некоторые разновидности роз
- Жасмин
- Сирень
- Гардения
Мужские цветы
Среди огромного многообразия цветов есть те, которые называются мужскими, а потому их не стоит дарить женщинам. Традиционно такими растениями считаются:
- Орхидеи
- Каллы
- Антуриумы
- Гладиолусы
- Георгины
- Дельфиниумы
Но в этом случае стоит обращать внимание на то, какой у цветков цвет лепестков. Мужчине лучше дарить такие оттенки цветов, как:
- Красные
- Белые
- Бордовые
- Синие
- Фиолетовые
Напомним, мы писали о том, какие цветы лучше дарить женщинам на 8 марта.
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