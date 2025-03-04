Какие цветы нельзя дарить 8 марта 2025 — запрещенные растения

Мужчина, который дарит женщине цветы. Фото: Freepik

Пожалуй, каждая девушка и женщина мечтает получить на восьмое марта огромный букет красивых цветов, но есть те, которые могут, наоборот, испортить настроение. Мы рассказываем, какие растения категорически не рекомендуется дарить девушке и женщине, чтобы не обидеть их.

Новини.LIVE рассказывает об этих цветах.

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Цветы, которые не стоит дарить девушкам и женщинам

Парное количество цветов

Ни для кого не секрет, что четное количество цветов носят только на кладбище или похороны. Поэтому ни в коем случае не дарите своей любимой такое количество цветов, ведь она точно не оценит такой жест. К тому же не дарите цветы, которые обычно носят на кладбище, например:

Лилии

Гвоздики

Белые каллии

Гвоздики в руках мужчины. Фото: Pars Today

Искусственные цветы или сухоцветы

Искусственные цветы также символизируют кладбище, поэтому их нельзя ни держать дома, ни, тем более, дарить девушке или женщине. Если говорить о сухоцветах, то они считаются символом мертвой энергии. Но если вы хотите, вы можете просто так купить себе сухоцветы, ведь они не нуждаются в воде.

Цветы с резким запахом

Ни в коем случае не дарите своей любимой цветы, которые сильно пахнут, ведь так можно спровоцировать головную боль или даже аллергию. К списку таких цветов относятся:

Некоторые разновидности роз

Жасмин

Сирень

Гардения

Парень с девушкой в магазине цветов. Фото: Pinterest

Мужские цветы

Среди огромного многообразия цветов есть те, которые называются мужскими, а потому их не стоит дарить женщинам. Традиционно такими растениями считаются:

Орхидеи

Каллы

Антуриумы

Гладиолусы

Георгины

Дельфиниумы

Но в этом случае стоит обращать внимание на то, какой у цветков цвет лепестков. Мужчине лучше дарить такие оттенки цветов, как:

Красные

Белые

Бордовые

Синие

Фиолетовые

Напомним, мы писали о том, какие цветы лучше дарить женщинам на 8 марта.

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