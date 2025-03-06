Праздник 8 марта — какие цветы дарить по знаку Зодиака

Идеальные цветы на праздник по знаку Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Праздник 8 марта невозможно представить без цветов. Красивый букет — это ценный знак внимания, улыбка на лице женщины и фантастическое настроение на целый день. Правильно подобранные цветы помогут подчеркнуть характер женщины и сделать подарок еще более запоминающимся. Поэтому астрологи советуют обратить внимание на знаки Зодиака.

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Узнайте, какие букеты лучше всего подходят представительницам разных знаков Зодиака, чтобы Международный женский день стал для них по-настоящему особенным праздником.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать, какие цветы лучше подарить на 8 марта:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Энергичные и уверенные в себе Овны любят яркие и выразительные цветы. Им идеально подойдут букеты, которые будут символизировать страсть и силу. Поэтому выбирайте:

розы;

пионы;

герберы;

нарциссы.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Женщины-Тельцы ценят красоту и изящество. Они любят эстетику и гармонию, поэтому сдержанные пастельные оттенки — отличный выбор на 8 марта. Им понравится нежный букет:

белых или розовых роз;

лилий;

пионов.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы обожают разнообразие и эксперименты. Им понравятся оригинальные композиции. Сочетание нескольких видов цветов сделает букет еще интереснее. Обратите внимание на:

орхидеи;

альстромерии;

фрезии;

дельфиниумы.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки — это мечтательные, нежные и романтичные натуры, которые обожают уют и комфорт. Цветы на 8 марта должны подчеркнуть их чувственность. Поэтому, такому знаку Зодиака лучше всего подойдут:

тюльпаны;

пионы;

гортензии.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Женщины-Львы любят роскошь и эффектные жесты. Им подходят большие, пышные букеты. Выбор стоит делать в пользу насыщенных цветов — красных, оранжевых или золотистых. Астрологи советуют выбрать к женскому празднику:

розы;

пионы;

герберы;

лилии.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы предпочитают простоту и изысканность. Им понравятся аккуратные букеты или даже комнатные растения, за которыми можно ухаживать и которые будут долго радовать глаз. Поэтому в Международный женский день подарите представительницам этого знака Зодиака:

гвоздики;

хризантемы;

пионы;

герберы;

розы в горшке;

гиацинты;

азалию;

бегонию;

орхидею.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Гармоничные и утонченные Весы оценят букеты, где цветы сочетаются по цветам и форме. Идеальным выбором на 8 марта станут нежные:

эустомы;

ирисы;

лилии;

фрезии.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы — страстные и загадочные личности. Они оценят букеты в насыщенных темных оттенках: бордовые, фиолетовые, синие. Идеально передадут их характер:

розы темных оттенков;

тигровые лилии;

синие орхидеи.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Оптимистичные и активные Стрельцы любят что-то необычное. Яркие букеты будут отличным выбором для них. Астрологи советуют даже добавить немного экзотики, чтобы удивить. Можно выбрать такие цветы:

гербера;

антуриум;

стрелиция;

папавер (декоративный мак);

брассика.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги ценят классику и элегантность. Им понравятся традиционные букеты из цветов, которые подчеркивают их серьезность и изысканный вкус. Представительницам этого знака Зодиака подарите на 8 марта:

ландыши;

розы;

хризантемы

эустомы;

пеларгонию;

гардению;

ранункулюс.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Непредсказуемые и творческие Водолеи оценят что-то необычное. Для них стоит выбрать цветы, создающие ощущение легкости и оригинальности. На этот весенний праздник идеально подойдут:

фрезии;

альстромерии;

гиацинты;

ранункулюс.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Романтичные и мечтательные Рыбы любят нежные оттенки и деликатные букеты. Лучшими вариантами на 8 марта будут белые цветы или пастельных оттенков, которые подчеркнут их нежность:

пионы;

тюльпаны;

гиацинты;

эустомы;

фиалки.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, что можно подарить на 8 марта по знаку Зодиака.

Напомним, мы писали, какие цветы подарить на 8 марта, чтобы букет принес не только улыбку, а еще и удачу и счастье.

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