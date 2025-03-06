Праздник 8 марта — какие цветы дарить по знаку Зодиака

Как выбрать идеальные цветы на 8 марта по знаку Зодиака
Праздник 8 марта невозможно представить без цветов. Красивый букет — это ценный знак внимания, улыбка на лице женщины и фантастическое настроение на целый день. Правильно подобранные цветы помогут подчеркнуть характер женщины и сделать подарок еще более запоминающимся. Поэтому астрологи советуют обратить внимание на знаки Зодиака.
Узнайте, какие букеты лучше всего подходят представительницам разных знаков Зодиака, чтобы Международный женский день стал для них по-настоящему особенным праздником.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать, какие цветы лучше подарить на 8 марта:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Энергичные и уверенные в себе Овны любят яркие и выразительные цветы. Им идеально подойдут букеты, которые будут символизировать страсть и силу. Поэтому выбирайте:
- розы;
- пионы;
- герберы;
- нарциссы.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Женщины-Тельцы ценят красоту и изящество. Они любят эстетику и гармонию, поэтому сдержанные пастельные оттенки — отличный выбор на 8 марта. Им понравится нежный букет:
- белых или розовых роз;
- лилий;
- пионов.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецы обожают разнообразие и эксперименты. Им понравятся оригинальные композиции. Сочетание нескольких видов цветов сделает букет еще интереснее. Обратите внимание на:
- орхидеи;
- альстромерии;
- фрезии;
- дельфиниумы.
Рак (22 июня — 22 июля)
Раки — это мечтательные, нежные и романтичные натуры, которые обожают уют и комфорт. Цветы на 8 марта должны подчеркнуть их чувственность. Поэтому, такому знаку Зодиака лучше всего подойдут:
- тюльпаны;
- пионы;
- гортензии.
Лев (23 июля — 21 августа)
Женщины-Львы любят роскошь и эффектные жесты. Им подходят большие, пышные букеты. Выбор стоит делать в пользу насыщенных цветов — красных, оранжевых или золотистых. Астрологи советуют выбрать к женскому празднику:
- розы;
- пионы;
- герберы;
- лилии.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Девы предпочитают простоту и изысканность. Им понравятся аккуратные букеты или даже комнатные растения, за которыми можно ухаживать и которые будут долго радовать глаз. Поэтому в Международный женский день подарите представительницам этого знака Зодиака:
- гвоздики;
- хризантемы;
- пионы;
- герберы;
- розы в горшке;
- гиацинты;
- азалию;
- бегонию;
- орхидею.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Гармоничные и утонченные Весы оценят букеты, где цветы сочетаются по цветам и форме. Идеальным выбором на 8 марта станут нежные:
- эустомы;
- ирисы;
- лилии;
- фрезии.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионы — страстные и загадочные личности. Они оценят букеты в насыщенных темных оттенках: бордовые, фиолетовые, синие. Идеально передадут их характер:
- розы темных оттенков;
- тигровые лилии;
- синие орхидеи.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Оптимистичные и активные Стрельцы любят что-то необычное. Яркие букеты будут отличным выбором для них. Астрологи советуют даже добавить немного экзотики, чтобы удивить. Можно выбрать такие цветы:
- гербера;
- антуриум;
- стрелиция;
- папавер (декоративный мак);
- брассика.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги ценят классику и элегантность. Им понравятся традиционные букеты из цветов, которые подчеркивают их серьезность и изысканный вкус. Представительницам этого знака Зодиака подарите на 8 марта:
- ландыши;
- розы;
- хризантемы
- эустомы;
- пеларгонию;
- гардению;
- ранункулюс.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Непредсказуемые и творческие Водолеи оценят что-то необычное. Для них стоит выбрать цветы, создающие ощущение легкости и оригинальности. На этот весенний праздник идеально подойдут:
- фрезии;
- альстромерии;
- гиацинты;
- ранункулюс.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Романтичные и мечтательные Рыбы любят нежные оттенки и деликатные букеты. Лучшими вариантами на 8 марта будут белые цветы или пастельных оттенков, которые подчеркнут их нежность:
- пионы;
- тюльпаны;
- гиацинты;
- эустомы;
- фиалки.
Ранее мы рассказывали, что можно подарить на 8 марта по знаку Зодиака.
Напомним, мы писали, какие цветы подарить на 8 марта, чтобы букет принес не только улыбку, а еще и удачу и счастье.
Также предлагаем вам узнать, какие цветы нельзя дарить на 8 марта, чтобы не навлечь беду и несчастье.
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