Почему нельзя дарить свечи — народные приметы и предостережения эзотериков

Никогда не дарите свечи — почему эта практика несет опасность
Свечи довольно часто дарят на различные праздники как символ уюта и гармонии, а еще как стильный элемент декора. Однако, если обратиться к народным приметам или эзотерическим практикам, этот предмет имеет также и негативную окраску — подаренная свеча может стать причиной несчастий и потери энергии.
Действительно ли свечи несут в себе скрытую угрозу, читайте далее в статье Новини.LIVE.
Почему не стоит дарить свечи — народные приметы
Издавна свеча считалась не только символом света и тепла, но и имела мистическое значение. Во многих культурах, в частности в украинской, этот предмет также ассоциируется с потусторонним миром, траурными обрядами и поминовением умерших. Именно поэтому наши предки считали, что подаренная свеча может принести владельцу несчастье, грусть, одиночество или даже ускорить его уход из жизни.
Существуют и другие народные верования относительно свечей. Так, дарить свечу — будто приглашать нечистую силу в дом человека. Считается, что пламя свечи способно вытягивать жизненную силу владельца.
А если подарить такой предмет декора влюбленной паре, то такой презент может принести охлаждение чувств или даже разлуку.
Предостережение эзотериков — свечи как проводник энергии
Эзотерики утверждают, что свеча является очень мощным энергетическим символом, который может нести как положительное, так и отрицательное влияние. Вот почему стоит с осторожностью относиться к таким подаркам.
Свеча может быть заряжена негативной энергией, а если ее дарит недоброжелатель, она может стать инструментом энергетического воздействия.
Следует учитывать также, что свеча используется в ритуалах, которые не всегда направлены на добро и очищение. Некоторые магические обряды могут "насытить" свечу негативом, такой подаренный предмет может навлечь испытания или передать человеку чужие несчастья.
Как правильно дарить свечи, чтобы избежать негатива
Если вы все же хотите подарить свечи, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- Получите символическую плату. Возьмите от человека монетку — это нейтрализует возможные негативные последствия. Ведь так будет считаться, что вы ее будто продали, а не подарили.
- Дарите вместе с другими подарками. Так свеча не будет главным символом и не будет привлекать нежелательной энергетики.
- Выбирайте свечи с положительными символами. Свечи с ароматами лаванды, цитрусовых или ванили считаются энергетически чистыми и приносят гармонию.
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