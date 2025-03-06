Почему нельзя дарить свечи — народные приметы и предостережения эзотериков

Декоративные свечи на столе. Фото: freepik.com

Свечи довольно часто дарят на различные праздники как символ уюта и гармонии, а еще как стильный элемент декора. Однако, если обратиться к народным приметам или эзотерическим практикам, этот предмет имеет также и негативную окраску — подаренная свеча может стать причиной несчастий и потери энергии.

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Почему не стоит дарить свечи — народные приметы

Издавна свеча считалась не только символом света и тепла, но и имела мистическое значение. Во многих культурах, в частности в украинской, этот предмет также ассоциируется с потусторонним миром, траурными обрядами и поминовением умерших. Именно поэтому наши предки считали, что подаренная свеча может принести владельцу несчастье, грусть, одиночество или даже ускорить его уход из жизни.

Существуют и другие народные верования относительно свечей. Так, дарить свечу — будто приглашать нечистую силу в дом человека. Считается, что пламя свечи способно вытягивать жизненную силу владельца.

А если подарить такой предмет декора влюбленной паре, то такой презент может принести охлаждение чувств или даже разлуку.

Девушка зажигает свечи. фото: freepik.com

Предостережение эзотериков — свечи как проводник энергии

Эзотерики утверждают, что свеча является очень мощным энергетическим символом, который может нести как положительное, так и отрицательное влияние. Вот почему стоит с осторожностью относиться к таким подаркам.

Свеча может быть заряжена негативной энергией, а если ее дарит недоброжелатель, она может стать инструментом энергетического воздействия.

Следует учитывать также, что свеча используется в ритуалах, которые не всегда направлены на добро и очищение. Некоторые магические обряды могут "насытить" свечу негативом, такой подаренный предмет может навлечь испытания или передать человеку чужие несчастья.

Девушка держит свечу в руках. фото: freepik.com

Как правильно дарить свечи, чтобы избежать негатива

Если вы все же хотите подарить свечи, стоит придерживаться нескольких простых правил:

Получите символическую плату. Возьмите от человека монетку — это нейтрализует возможные негативные последствия. Ведь так будет считаться, что вы ее будто продали, а не подарили. Дарите вместе с другими подарками. Так свеча не будет главным символом и не будет привлекать нежелательной энергетики. Выбирайте свечи с положительными символами. Свечи с ароматами лаванды, цитрусовых или ванили считаются энергетически чистыми и приносят гармонию.

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