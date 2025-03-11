Коли Вербна неділя в Україні в 2025 році — нова дата, що не можна робити

Людина з котиками в кошику у Вербну неділю. Фото: Genialne

Щороку напередодні Великодня віряни в Україні відзначають одне з найважливіших християнських свят — Вербну неділю. Ми розповідаємо, коли за новим церковним календарем буде цей день в 2025 році та що категорично не можна робити у нього.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Букет котиків на тлі свічок у церкві. Фото: Ag

Коли українці святкуватимуть Вербну неділю

Як відомо, у Вербної неділі немає якоїсь конкретної дати, адже вона залежить від того, коли буде Великдень. Дата останнього свята визначається згідно з місячним календарем — Великдень припадає на першу неділю після першого повного Місяця, який з’являється після весняного рівнодення.

І оскільки Великдень цього року святкуватимуть 20 квітня, Вербна неділя буде рівно на тиждень раніше, тобто, 13 квітня.

Вірянка з котиками в церкві. Фото: УНІАН

Що категорично не варто робити у Вербну неділю

У Вербну неділю, як і у всі великі свята, існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не залучити біду. Отже, у цей день категорично не можна сваритися, адже так ви можете притягнути нещастя до своєї сім’ї.

Також не можна займатися фізичною працею, особливо прибирати, шити, прати, займатися полем або садом, і надмірно веселитися через піст. Ще категорично не варто їсти яйця, молоко і м’ясо, адже ще Великий піст, а тому всі страви повинні бути пісними.

Крім того, не можна стригти волосся, адже наші предки вважали, що це може забрати удачу і здоров’я. Ще у Вербну неділю категорично не можна відмовляти комусь у допомозі, адже в народі вважали, що так можна нашкодити своєму майбутньому.

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