Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці 2025 в Україні — нова дата, що не можна робити

Людина, яка запалює свічку в церкві. Фото: Dete

Наближається велике християнське свято — Благовіщення, яке цього року відзначатиметься за новим стилем. Ми розповідаємо, що означає це свято, коли в 2025 році віряни святкуватимуть цей день за новим церковним календарем і що не можна робити цього дня.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Що таке Благовіщення

Згідно з переказами, колись Діва Марія читала Книгу пророка Ісаї, коли до неї з'явився архангел Гавриїл з новиною про те, що в неї скоро буде син. На іконах віряни дуже часто можуть побачити цю зустріч, а в Україні це зображення перебуває у Софії Київській.

Багато століть тому цей день називався Зачаттям Христа, Благовіщенням про Христа і Початком спокути, але з часом воно стало святом Благовіщення. Однак, чому саме так воно почало називатися, ніхто так і не знає.

Зустріч Діви Марії з архангелом Гавриїлом. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли свято Благовіщення в Україні в 2025 році

У 2023 році церква перейшла на новий календар, через що більшість великих свят перенеслися на 13 днів назад. Те ж саме стосується і свята Благовіщення, яке цього року буде 25 березня. Але за старим стилем цей день був сьомого квітня.

Церква не забороняє відзначати як за новим, так і за старим стилем, тому кожен це робить так, як хоче.

Запалені свічки в церкві. Фото: Pixabay

Що не можна робити у Благовіщення

Цього дня категорично не можна займатися хатніми справами, тобто, шити, прати і прибирати вдома. Ще не можна йти працювати на город, говорити погані слова, ображати когось і сваритися. Також не можна у Благовіщення позичати комусь гроші та виносити щось із дому.

Крім того, не варто цього дня одружуватися, адже Благовіщення припадає на Великий піст, а під час посту не вінчають.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити під час Великого посту.

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