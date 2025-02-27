Церковний календар на березень 2025 року — які важливі свята зустрінемо за новим стилем

Дівчина у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Березень 2025 року буде насичений важливими церковними подіями, серед яких Прощена неділя, Благовіщення Пресвятої Богородиці та початок Великого посту. Також перший місяць весни матиме цілих три батьківські суботи — дні поминання померлих. Які ще значущі релігійні дати на нас чекають?

Новини.LIVE ділиться новим церковним календарем на березень 2025 року, який допоможе не пропустити великі свята, поминальні дні та інші важливі релігійні події.

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Як вже зазначалося вище, у березні буде цілих три батьківські суботи:

15 березня — поминальна субота другого тижня Великого посту;

— поминальна субота другого тижня Великого посту; 22 березня — батьківська субота третього тижня посту;

— батьківська субота третього тижня посту; 29 березня — батьківська субота четвертого тижня посту.

Жінка тримає свічку в руках. Фото: Alamy

Церковний календар на березень 2025 року — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Які церковні свята зустрінемо у березні 2025 року — календар за днями на початок весни:

1 березня — преподобномучениці Євдокії;

— преподобномучениці Євдокії; 2 березня — Неділя сиропусна (Прощена неділя), священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;

Люди тримаються за руки. Фото: depositphotos.com

3 березня — починається Великий піст 2025 ;

— ; 4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані, мучеників Павла і Юліанії, преподобного Герасима, ігумена Вологодського;

— святого преподобного Герасима, що в Йордані, мучеників Павла і Юліанії, преподобного Герасима, ігумена Вологодського; 5 березня — святого мученика Конона Мандонського;

— святого мученика Конона Мандонського; 6 березня — пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина і його матері Олени, ікон Божої Матері Ченстоховської, Шестоківської та "Благодатне небо";

— пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина і його матері Олени, ікон Божої Матері Ченстоховської, Шестоківської та "Благодатне небо"; 7 березня — святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;

— святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших; 8 березня — святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського;

— святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського; 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських;

— святих 40 мучеників Севастійських; 10 березня — мучеників Кодрата, Кипріана, Анекта і Крискента;

— мучеників Кодрата, Кипріана, Анекта і Крискента; 11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського;

— святого Софронія, патріарха Єрусалимського; 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

— преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського, мучениці Христини Перської;

— перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського, мучениці Христини Перської; 14 березня — святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, благовірного великого князя Київського Ростислава;

— святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, благовірного великого князя Київського Ростислава; 15 березня — батьківська субота другого тижня посту , святих мучеників Агалія і шістьох інших;

— , святих мучеників Агалія і шістьох інших; 16 березня — другий тиждень Великого посту , святих мучеників Савина і Папи;

— , святих мучеників Савина і Папи; 17 березня — святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;

— святого преподобного Олексія, чоловіка Божого; 18 березня — святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія;

— святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія; 19 березня — святих мучеників Хризанта і Дарії;

— святих мучеників Хризанта і Дарії; 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;

— святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави; 21 березня — святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;

— святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського; 22 березня — батьківська субота третього тижня посту , святого священномученика Василія Анкірського;

— , святого священномученика Василія Анкірського; 23 березня — третій тиждень Великого посту , святого преподобного мученика Нікона та його учнів;

— , святого преподобного мученика Нікона та його учнів; 24 березня — передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці , святого преподобного Захарії;

— , святого преподобного Захарії; 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;

Ікона Благовіщення Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

26 березня — Собор архангела Гавриїла ;

— ; 27 березня — святої мучениці Матрони Солунської;

— святої мучениці Матрони Солунської; 28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;

— святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана; 29 березня — батьківська субота четвертого тижня посту , святих священномучеників Марка і Кирила;

— , святих священномучеників Марка і Кирила; 30 березня — четвертий тиждень Великого посту , святого преподобного Івана Ліствичника;

— , святого преподобного Івана Ліствичника; 31 березня — святого преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського.

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