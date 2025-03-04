Що не можна робити у Великий піст 2025 до Великодня — заборони в їжі та справах

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Pixabay

Із понеділка, 3 березня, розпочався Великий піст, в який не можна робити певні речі, зокрема, вживати деякі види продуктів. Ми розповідаємо, що категорично не можна їсти і робити у цей період, який цього року триватиме до Великодня 20 квітня, щоб не накликати біду.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони Великого посту.

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Коли Великий піст у 2025 році

Великий піст цього року розпочався третього березня і триватиме понад місяць — тобто аж до Великодня, який у 2025 році буде 20 квітня. У цей період важливо дотримуватися певних рекомендацій у їжі та повсякденному житті.

Людські руки біля свічки. Фото: Pinterest

Що краще не вживати у Великий піст

У цей період важливо дотримуватися пісної дієти і не вживати певні види продуктів. Зокрема, не можна у Великий піст їсти страви з м’яса і саме м’ясо, а також молочну продукцію, наприклад, сметану, молоко, сир тощо. Ще не можна у цей період їсти яйця, солодощі та гострі страви, які відволікають від духовного зосередження.

Крім того, Великий піст забороняє їсти рибу, але в деякі дні це, все ж таки, можна робити. Алкогольні напої, до речі, також не можна споживати, але вино дозволяється пити в помірних кількостях і лише у вихідні дні під час Великого посту.

Чим не можна займатися у Великий піст

У Великий піст існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не заподіяти собі лиха. Зокрема, до Великодня категорично не можна влаштовувати гучні святкові заходи, розваги і вечірки, а також відчувати надмірне задоволення.

До того ж у жодному разі не можна сваритися з оточуючими і проявляти агресивний настрій. Справа в тому, що у Великий піст важливо духовно себе очистити, а тому варто дотримуватися посту, не вживаючи певну їжу, і заборон.

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