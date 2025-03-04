Что нельзя делать в Великий пост 2025 до Пасхи — запреты в еде и делах

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Pixabay

С понедельника, 3 марта, начался Великий пост, в который нельзя делать определенные вещи, в частности, употреблять некоторые виды продуктов. Мы рассказываем, что категорически нельзя есть и делать в этот период, который в этом году продлится до Пасхи 20 апреля, чтобы не навлечь беду.

Новини.LIVE рассказывает о главных запретах Великого поста.

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Когда Великий пост в 2025 году

Великий пост в этом году начался третьего марта и продлится больше месяца — то есть, вплоть до Пасхи, которая в 2025 году будет 20 апреля. В этот период важно придерживаться определенных рекомендаций в еде и повседневной жизни.

Человеческие руки возле свечи. Фото: Pinterest

Что лучше не употреблять в Великий пост

В этот период важно придерживаться постной диеты и не употреблять определенные виды продуктов. В частности, нельзя в Великий пост есть блюда из мяса и само мясо, а также молочную продукцию, например, сметану, молоко, творог и тому подобное. Еще нельзя в этот период есть яйца, сладости и острые блюда, которые отвлекают от духовного сосредоточения.

Кроме того, Великий пост запрещает есть рыбу, но в некоторые дни это, все же, можно делать. Алкогольные напитки, кстати, также нельзя потреблять, но вино разрешается пить в умеренных количествах и только в выходные дни во время Великого поста.

Чем нельзя заниматься в Великий пост

В Великий пост существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы не причинить себе беды. В частности, до Пасхи категорически нельзя устраивать шумные праздничные мероприятия, развлечения и вечеринки, а также испытывать чрезмерное удовольствие.

К тому же, ни в коем случае нельзя ссориться с окружающими и проявлять агрессивное настроение. Дело в том, что в Великий пост важно духовно себя очистить, а потому стоит придерживаться поста, не употребляя определенную пищу, и запретов.

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