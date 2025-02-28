Календар свят на березень 2025 — що будемо святкувати та скільки вихідних днів

Усміхнені дівчата з букетами тюльпанів. Фото: google.com

Березень 2025 року обіцяє бути насиченим на події, свята та важливі дати. Особливо важливими будуть День СБУ та День Національної гвардії України, адже ці структури відіграють ключову роль у захисті нашої держави та безпеці громадян. Крім цього, українців чекає Міжнародний жіночий день, Шевченківські дні та День українського добровольця.

Новини.LIVE ділиться з вами детальним календарем свят на березень 2025 року, щоб у вирі подій ви не пропустили важливі для українців свята та дати.

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Календар свят на березень 2025 року

Перший весняний місяць принесе чимало важливих дат. Ознайомтеся з повним списком свят у березні 2025 року:

1 березня — Перший день весни , Всесвітній день цивільної оборони, День обізнаності про управління суспільними ризиками, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту;

— , Всесвітній день цивільної оборони, День обізнаності про управління суспільними ризиками, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту; 2 березня — Міжнародний день порятунку котів, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків;

— Міжнародний день порятунку котів, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків; 3 березня — Міжнародний день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи;

— Міжнародний день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи; 4 березня — Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Всесвітній день інженерії, Міжнародний день ігрових майстрів;

— Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Всесвітній день інженерії, Міжнародний день ігрових майстрів; 5 березня — Всесвітній день енергоефективності;

— Всесвітній день енергоефективності; 6 березня — Всесвітній день книги;

— Всесвітній день книги; 7 березня — Всесвітній день відключення або День виключених гаджетів;

— Всесвітній день відключення або День виключених гаджетів; 8 березня — Міжнародний Жіночий День (День боротьби за права жінок);

Акція на Міжнародний Жіночий День. Фото: povaha.org.ua

9 березня — День народження Тараса Григоровича Шевченка ;

— ; 9-10 березня — Шевченківські дні;

Пам'ятник Тарасу Шевченку. Фото: google.com

10 березня — День Державного гімну України ;

— ; 11 березня — Всесвітній день сантехніка;

— Всесвітній день сантехніка; 12 березня — Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Всесвітній день боротьби з глаукомою;

— Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Всесвітній день боротьби з глаукомою; 13 березня — Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, Всесвітній день нирки;

— Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, Всесвітній день нирки; 14 березня — День українського добровольця, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики;

День українського добровольця. Фото: google.com

15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день спортивних автоперегонів, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю;

— Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день спортивних автоперегонів, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю; 16 березня — День свободи інформації, День працівників ЖКГ;

— День свободи інформації, День працівників ЖКГ; 18 березня — Всесвітній день соціальної роботи;

— Всесвітній день соціальної роботи; 20 березня — День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі , Міжнародний день щастя;

— , Міжнародний день щастя; 21 березня — Всесвітній день поезії, Міжнародний день кольору;

— Всесвітній день поезії, Міжнародний день кольору; 22 березня — День таксиста, Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день байдикування;

— День таксиста, Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день байдикування; 23 березня — Всесвітній день метеоролога;

— Всесвітній день метеоролога; 25 березня — День Служби безпеки України;

Форма Служби безпеки України. Фото: unn.ua

26 березня — День Національної гвардії України;

День Національної гвардії України. Фото: 24tv.ua

27 березня — Міжнародний день театру;

— Міжнародний день театру; 28 березня — Всесвітній день історика;

— Всесвітній день історика; 29 березня — Всесвітній день фортепіано, День народження Кока-коли;

— Всесвітній день фортепіано, День народження Кока-коли; 30 березня — Перехід на літній час , Всесвітній День біполярного розладу;

— , Всесвітній День біполярного розладу; 31 березня — День флориста України, Міжнародний день видимості трансгендерів, Всесвітній день резервного копіювання.

Вихідні та робочі дні у березні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці

Перший місяць весни не принесе жодних додаткових вихідних українцям. Адже через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Традиційно у березні буде 31 день:

робочі — 21;

вихідні (субота та неділя) — 10.

Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:

1 та 2 березня;

8 та 9 березня;

15 та 16 березня;

22 та 23 березня;

29 і 30 березня.

Годинник, календар та канцелярія. Фото: freepik.com

Нагадаємо, раніше ми публікували церковний календар свят на березень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі релігійні події.

Також пропонуємо дізнатися, що відомо про День весняного рівнодення.