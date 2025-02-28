Календар свят на березень 2025 — що будемо святкувати та скільки вихідних днів

Що святкуємо у березні — календар на перший місяць весни 2025
Березень 2025 року обіцяє бути насиченим на події, свята та важливі дати. Особливо важливими будуть День СБУ та День Національної гвардії України, адже ці структури відіграють ключову роль у захисті нашої держави та безпеці громадян. Крім цього, українців чекає Міжнародний жіночий день, Шевченківські дні та День українського добровольця.
Новини.LIVE ділиться з вами детальним календарем свят на березень 2025 року, щоб у вирі подій ви не пропустили важливі для українців свята та дати.
Календар свят на березень 2025 року
Перший весняний місяць принесе чимало важливих дат. Ознайомтеся з повним списком свят у березні 2025 року:
- 1 березня — Перший день весни, Всесвітній день цивільної оборони, День обізнаності про управління суспільними ризиками, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту;
- 2 березня — Міжнародний день порятунку котів, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків;
- 3 березня — Міжнародний день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи;
- 4 березня — Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Всесвітній день інженерії, Міжнародний день ігрових майстрів;
- 5 березня — Всесвітній день енергоефективності;
- 6 березня — Всесвітній день книги;
- 7 березня — Всесвітній день відключення або День виключених гаджетів;
- 8 березня — Міжнародний Жіночий День (День боротьби за права жінок);
- 9 березня — День народження Тараса Григоровича Шевченка;
- 9-10 березня — Шевченківські дні;
- 10 березня — День Державного гімну України;
- 11 березня — Всесвітній день сантехніка;
- 12 березня — Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Всесвітній день боротьби з глаукомою;
- 13 березня — Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, Всесвітній день нирки;
- 14 березня — День українського добровольця, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики;
- 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день спортивних автоперегонів, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю;
- 16 березня — День свободи інформації, День працівників ЖКГ;
- 18 березня — Всесвітній день соціальної роботи;
- 20 березня — День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя;
- 21 березня — Всесвітній день поезії, Міжнародний день кольору;
- 22 березня — День таксиста, Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день байдикування;
- 23 березня — Всесвітній день метеоролога;
- 25 березня — День Служби безпеки України;
- 26 березня — День Національної гвардії України;
- 27 березня — Міжнародний день театру;
- 28 березня — Всесвітній день історика;
- 29 березня — Всесвітній день фортепіано, День народження Кока-коли;
- 30 березня — Перехід на літній час, Всесвітній День біполярного розладу;
- 31 березня — День флориста України, Міжнародний день видимості трансгендерів, Всесвітній день резервного копіювання.
Вихідні та робочі дні у березні 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Перший місяць весни не принесе жодних додаткових вихідних українцям. Адже через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Традиційно у березні буде 31 день:
- робочі — 21;
- вихідні (субота та неділя) — 10.
Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:
- 1 та 2 березня;
- 8 та 9 березня;
- 15 та 16 березня;
- 22 та 23 березня;
- 29 і 30 березня.
Нагадаємо, раніше ми публікували церковний календар свят на березень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі релігійні події.
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