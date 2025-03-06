Когда Благовещение Пресвятой Богородицы 2025 в Украине — новая дата, что нельзя делать

Человек, который зажигает свечу в церкви. Фото: Dete

Приближается большой христианский праздник — Благовещение, который в этом году будет отмечаться по новому стилю. Мы рассказываем, что означает этот праздник, когда в 2025 году верующие будут праздновать этот день по новому церковному календарю и что нельзя делать в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Что такое Благовещение

Согласно преданию, когда-то Дева Мария читала Книгу пророка Исаии, когда к ней явился архангел Гавриил с новостью о том, что у нее скоро будет сын. На иконах верующие очень часто могут увидеть эту встречу, а в Украине это изображение находится в Софии Киевской.

Много веков назад этот день назывался Зачатием Христа, Благовещением о Христе и Началом искупления, но со временем он стал праздником Благовещения. Однако, почему именно так он начал называться, никто так и не знает.

Встреча Девы Марии с архангелом Гавриилом. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда праздник Благовещения в Украине в 2025 году

В 2023 году церковь перешла на новый календарь, из-за чего большинство больших праздников перенеслись на 13 дней назад. То же самое касается и праздника Благовещения, который в этом году будет 25 марта. Но по старому стилю этот день был седьмого апреля.

Церковь не запрещает отмечать как по новому, так и по старому стилю, поэтому каждый это делает так, как хочет.

Зажженные свечи в церкви. Фото: Pixabay

Что нельзя делать в Благовещение

В этот день категорически нельзя заниматься домашними делами, то есть, шить, стирать и убирать дома. Еще нельзя идти работать на огород, говорить плохие слова, обижать кого-то и ссориться. Также нельзя в Благовещение занимать кому-то деньги и выносить что-то из дома.

Кроме того, не стоит в этот день жениться, ведь Благовещение приходится на Великий пост, а во время поста не венчают.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать во время Великого поста.

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