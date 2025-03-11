Когда Вербное воскресенье в Украине в 2025 году — новая дата, что нельзя делать

Человек с котиками в корзине в Вербное воскресенье. Фото: Genialne

Каждый год накануне Пасхи верующие в Украине отмечают один из важнейших христианских праздников — Вербное воскресенье. Мы рассказываем, когда по новому церковному календарю будет этот день в 2025 году и что категорически нельзя делать в него.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Букет котиков на фоне свечей в церкви. Фото: Ag

Когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье

Как известно, у Вербного воскресенья нет какой-то конкретной даты, ведь она зависит от того, когда будет Пасха. Дата последнего праздника определяется согласно лунному календарю — Пасха приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, которое появляется после весеннего равноденствия.

И поскольку Пасху в этом году будут праздновать 20 апреля, Вербное воскресенье будет ровно на неделю раньше, то есть, 13 апреля.

Верующая с котиками в церкви. Фото: УНИАН

Что категорически не стоит делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье, как и во все большие праздники, существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы не привлечь беду. Итак, в этот день категорически нельзя ссориться, ведь так вы можете привлечь несчастье в свою семью.

Также нельзя заниматься физическим трудом, особенно убирать, шить, стирать, заниматься полем или садом, и чрезмерно веселиться из-за поста. Еще категорически не стоит есть яйца, молоко и мясо, ведь еще Великий пост, а потому все блюда должны быть постными.

Кроме того, нельзя стричь волосы, ведь наши предки считали, что это может забрать удачу и здоровье. Еще в Вербное воскресенье категорически нельзя отказывать кому-то в помощи, ведь в народе считали, что так можно навредить своему будущему.

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