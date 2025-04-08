Будет ли дополнительный выходной после Пасхи 2025 в Украине — что об этом известно

Выходной после Пасхи — будут ли отдыхать украинцы 21 апреля
К сожалению, в этом году, как и в предыдущие несколько, украинцы вынуждены праздновать Пасху в условиях полномасштабного вторжения, из-за чего некоторые привычные вещи изменились. Мы рассказываем, когда будет Воскресение Христово в 2025 году и будут ли отдыхать украинцы на следующий день после праздника.
Новини.LIVE рассказывает об этом празднике подробнее.
Когда будет Пасха в Украине в 2025 году
Вскоре украинцы встретят один из важнейших праздников года — Воскресение Христово, в который принято печь куличи, красить яйца и ходить в церковь святить еду. В этом году Пасха традиционно приходится на воскресенье, а потому праздновать ее в Украине будут 20 апреля.
Будут ли отдыхать украинцы после Пасхи в 2025 году
Ранее украинцы имели выходной в понедельник после Пасхи, но с началом полномасштабной войны все изменилось. В Украине в 2022 году ввели военное положение, а потому все дополнительные выходные на государственные праздники, к сожалению, не предоставляются.
То же самое касается и Пасхи, после которой, к сожалению, не будет дополнительного выходного. Поэтому 21 апреля украинцы будут работать, как и работали до этого. Однако, работодатели могут сократить часы рабочего дня для своих сотрудников по собственному желанию.
Сколько выходных будет в Украине в апреле 2025 года
В этом месяце украинцы, как и до этого, будут отдыхать только по субботам и воскресеньям. В апреле 2025 года насчитывается восемь выходных, а именно такие дни, как:
- 5-6 апреля
- 12-13 апреля
- 19-20 апреля
- 26-27 апреля
В то же время, будут работать украинцы в апреле 2025 года в 22 дня, а именно в такие дни, как:
- 1-4 апреля
- 7-11 апреля
- 14-18 апреля
- 21-25 апреля
- 28-30 апреля
Напомним, мы писали о том, как изменится стоимость продуктов в Украине перед Пасхой 2025 года.
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