Будет ли дополнительный выходной после Пасхи 2025 в Украине — что об этом известно

Украинцы на службе в Пасху в церкви. Фото: Geopolityca.org

К сожалению, в этом году, как и в предыдущие несколько, украинцы вынуждены праздновать Пасху в условиях полномасштабного вторжения, из-за чего некоторые привычные вещи изменились. Мы рассказываем, когда будет Воскресение Христово в 2025 году и будут ли отдыхать украинцы на следующий день после праздника.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике подробнее.

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Когда будет Пасха в Украине в 2025 году

Вскоре украинцы встретят один из важнейших праздников года — Воскресение Христово, в который принято печь куличи, красить яйца и ходить в церковь святить еду. В этом году Пасха традиционно приходится на воскресенье, а потому праздновать ее в Украине будут 20 апреля.

Паски и пасхальные яйца на Пасху. Фото: Freepik

Будут ли отдыхать украинцы после Пасхи в 2025 году

Ранее украинцы имели выходной в понедельник после Пасхи, но с началом полномасштабной войны все изменилось. В Украине в 2022 году ввели военное положение, а потому все дополнительные выходные на государственные праздники, к сожалению, не предоставляются.

То же самое касается и Пасхи, после которой, к сожалению, не будет дополнительного выходного. Поэтому 21 апреля украинцы будут работать, как и работали до этого. Однако, работодатели могут сократить часы рабочего дня для своих сотрудников по собственному желанию.

Женщина на Пасху в церкви. Фото: Freepik

Сколько выходных будет в Украине в апреле 2025 года

В этом месяце украинцы, как и до этого, будут отдыхать только по субботам и воскресеньям. В апреле 2025 года насчитывается восемь выходных, а именно такие дни, как:

5-6 апреля

12-13 апреля

19-20 апреля

26-27 апреля

В то же время, будут работать украинцы в апреле 2025 года в 22 дня, а именно в такие дни, как:

1-4 апреля

7-11 апреля

14-18 апреля

21-25 апреля

28-30 апреля

Напомним, мы писали о том, как изменится стоимость продуктов в Украине перед Пасхой 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие церковные праздники будут в Украине в апреле 2025 года.

Также мы сообщали о том, что нельзя есть и делать в Великий пост перед Пасхой.