Пасха 2025 — интересные традиции, что принято делать 20 апреля

Люди, которые празднуют Пасху за столом. Фото: Freepik

В воскресенье, 20 апреля, вся Украина будет отмечать очень важный светлый праздник — Пасху, в который принято идти в церковь и святить куличи. Мы рассказываем, какие существуют традиции этого дня, а также что можно и не стоит делать в светлый праздник Воскресения Христова.

Новини.LIVE рассказывает подробно о традициях этого дня.

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В этот день после полуночи в церкви раздается колокол, который говорит о Воскресении Христовом и начале богослужения в храмах. Верующие в Пасху идут на службу в церковь, а после нее выстраиваются вокруг или перед храмом, чтобы освятить корзины с едой.

В некоторых регионах верующие ставят в пасхальные корзины свечи и зажигают их. Священник ходит возле верующих и окропляет святой водой как корзины, так и людей, которые их принесли. Тем временем, верующие оставляют какие-то освященные продукты из корзины в церкви, чтобы отдать их тем, кто в этом нуждается.

Украинцы возле церкви в Пасху. Фото: Big Kyiv

После службы в церкви верующие возвращаются домой и говорят близким слова "Христос Воскрес!", на что им отвечают "Воистину Воскрес!" Затем семья садится за праздничный стол, чтобы отпраздновать Пасху. За столом сначала принято есть освященный кулич или яйцо, причем, от освященной еды не должно остаться крошек.

Компания людей за праздничным столом в Пасху. Фото: Freepik

Что интересно, что на Полесье люди после праздничного завтрака бросают в миску с водой два пасхальных яйца и медную монету, после чего этой водой умываются. Так верующие считают, что этот обычай принесет им красоту, здоровье и удачу на целый год.

Что можно и не следует делать в Пасху

Пасха считается символом очищения души, поэтому утро этого дня нужно начинать с радости и добра. В праздник нельзя спорить, а также работать дома и в саду. В этот день люди стараются собираться всей семьей за праздничным столом.

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