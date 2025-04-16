Великдень 2025 — що категорично заборонено робити 20 квітня, поради

Багато вірян в церкві у Великдень в 2021 році. Фото: Суспільне

Незабаром українці зустрінуть найсвітліше свято року — Великдень, в який, як і у всі великі дні, існують певні заборони. Ми розповідаємо, що категорично забороняється робити у Великдень, який цього року припадає на 20 квітня.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони Великодня.

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Чим не можна займатися у Великдень

Говорити погані слова і сваритися

У це світле церковне свято категорично не можна сваритися, скаржитися, ображати когось, мститися комусь і заздрити. Не можна також згадувати образи з минулого, дорікати близьким людям і бажати комусь зла.

Їсти багато їжі

У Великдень можна їсти все, що ви хочете, але переїдати ні в якому разі не рекомендується. Справа в тому, що ненажерливість, як і пияцтво, вважається серйозними гріхами. Якщо говорити про алкоголь, то не можна нічого пити, крім кагору.

Паски з крашанками і свічкою на Великдень. Фото: Pinterest

Бути байдужим і жадібним

У це велике свято серйозним гріхом є жадібність і байдужість, тому цього дня категорично не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. У Великдень допомагайте як близьким, так і чужим, а особливо тим, хто потрапив у погану ситуацію.

Робити нетермінову роботу

У Великдень не можна займатися рукоділлям, наводити лад вдома, робити ремонт, поратися в саду тощо. Ці справи краще перенести на інший день, а в світле свято варто бути з родиною і молитися.

Вірянка в київській церкві у Великдень в 2024 році. Фото: Суспільне

Поминати померлих людей

Оскільки Великдень — це свято воскресіння і життя, згадувати тих, кого вже немає на цьому світі, недоречно. Якщо людини не стало саме в тиждень перед Великоднем, священики можуть відспівувати і ховати.

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