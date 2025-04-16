Пасха 2025 — что категорически запрещено делать 20 апреля, советы

Это большой грех — что нельзя делать в Пасху 2025
Скоро украинцы встретят самый светлый праздник года — Пасху, в которую, как и во все большие дни, существуют определенные запреты. Мы рассказываем, что категорически запрещается делать в Пасху, которая в этом году приходится на 20 апреля.
Новини.LIVE рассказывает о главных запретах Пасхи.
Чем нельзя заниматься в Пасху
Говорить плохие слова и ссориться
В этот светлый церковный праздник категорически нельзя ссориться, жаловаться, обижать кого-то, мстить кому-то и завидовать. Нельзя также вспоминать обиды из прошлого, упрекать близких людей и желать кому-то зла.
Есть много еды
В Пасху можно есть все, что вы хотите, но переедать ни в коем случае не рекомендуется. Дело в том, что обжорство, как и пьянство, считается серьезными грехами. Если говорить об алкоголе, то нельзя ничего пить, кроме кагора.
Быть равнодушным и жадным
В этот великий праздник серьезным грехом является жадность и равнодушие, поэтому в этот день категорически нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. В Пасху помогайте как близким, так и чужим, а особенно тем, кто попал в плохую ситуацию.
Делать несрочную работу
В Пасху нельзя заниматься рукоделием, наводить порядок дома, делать ремонт, возиться в саду и тому подобное. Эти дела лучше перенести на другой день, а в светлый праздник стоит быть с семьей и молиться.
Поминать умерших людей
Поскольку Пасха — это праздник воскресения и жизни, вспоминать тех, кого уже нет на этом свете, неуместно. Если человека не стало именно в неделю перед Пасхой, священники могут отпевать и хоронить.
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