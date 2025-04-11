Великдень-2025 — куди поїхати з родиною

Українці святкують Великдень. Фото: rubryka.com

Вже наступними вихідними українці святкуватимуть Великдень. Це чудовий час, щоб зібратися з рідними та вирушити трохи далі від галасу великих міст.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які локації варто відвідати на це велике церковне свято.

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Львів

До 4 травня на центральній площі Львова, у Палаці Бандінеллі, працюватиме Великодня пошта. Красиві листівки можна відправити до будь-якої частини світу. Відвідувачі зможуть побувати на майстер-класах, кошти з яких направлять на допомогу військовим. Львів'яни та гості міста зазвичай святкують Великдень у Шевченківському гаї. Тут проводять майстер-класи, співають пісень та готують святкові страви.

Пошта у Львові. Фото: lviv.travel

Івано-Франківськ

У Івано-Франківську до свят відкрили групову художню виставку "Великодня". Вона проходитиме у виставковій залі обласної Спілки художників України. Організатори зібрали 100 робіт із великодніми картинами та писанками. Також на виставці представлені творчі роботи з металу та кераміки.

Виставка "Великодня". Фото: pik.net.ua

Київ

У столиці 20 квітня з 12:00 до 20:30 у Національному заповідникові "Софія Київська" пройде святкування Великодня. Тут звучатимуть стародавні веснянки, народні пісні та фольклорні гурти. Відвідувачі зможуть на ярмарку скуштувати святкові страви, а також придбати традиційні українські вишиванки, кераміку й речі, плетені з лози. Частину вторгованих коштів буде використано на ремонт обладнання для ЗСУ.

Святкування Великодня в Києві. Фото: rubryka.com

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