ТОП-4 локації в Києві, де можна побігати з красивими краєвидами

Топ-4 локації для весняних пробіжок в Києві
Київ вражає неймовірними краєвидами. Вже найближчим часом в столицю має повернутися тепло, тож час діставати кросівки й лосини та готуватися до літнього відпочинку на пляжі.
Красиві локації для пробіжок по Києву підібрав "Телеграф".
Голосіївський парк
Його площа сягає 900 гектарів, а на його території розташовано декілька озер. Це справжній рай для тих, хто любить проводити час серед природи. В парку окрім асфальтованих доріжок є пагорби, яри та балки, які ускладнять маршрут і зроблять ваше кардіо ще інтенсивнішим.
Русанівська Набережна
Це чудовий варіант для тих, хто обожнює бігати поруч із водою. Маршрут вздовж вулиці Ентузіастів складає близько 5 кілометрів. Під час пробіжки ви отримаєте насолоду від неймовірних краєвидів Дніпра та фонтанів.
Труханів острів
Це найпопулярніша локація бігунів у серці столиці. Маршрут стартує на Поштовій площі та проходить через Володимирський узвіз, пішохідний міст, Труханів острів і закінчується на Подолі. Дистанція складає приблизно 10 кілометрів.
Оболонська Набережна
Мальовничий маршрут вздовж Дніпра та парку Наталка складає близько 5 кілометрів. Локація облаштована асфальтними та біговими доріжками із переважно рівним покриттям.
Нагадаємо, ми розповідали, які дива природи варто відвідати цієї весни. Також став відомий рейтинг країн із найбюджетнішим відпочинком.
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