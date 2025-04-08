Рейтинг найбюджетніших міст світу — де відпочити весною

Мандрівниця насолоджується краєвидами. Фото: Freepik

Багато українців помиляються, відмовляючи собі у подорожах через великі витрати. У світі повно локацій, де можна отримати класні враження, не витрачаючи при цьому космічні суми.

Фахівці TravelSupermarket провели дослідження та порівняли ціни на триденне перебування з перельотом у багатьох містах світу.

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Рейтинг найбюджетніших міст світу

Італійська столиця моди Мілан посідає перше місце. Відпочинок з перельотом і проживанням на людину тут становить 292 євро (приблизно 13 132 гривень). Це італійське місто відоме своїм культовим собором Дуомо ді Мілано, "Таємною вечерею" Да Вінчі та дизайнерськими бутиками.

Чеська Прага посідає друге місце, а польський Краків — третє. Перебування в столиці Чехії вартує всього 334 євро (приблизно 15 тис. гривень) з перельотом і проживанням, тоді як у Кракові туристи можуть відпочити за 350 євро (приблизно 15 730 грн).

Столиця Чехії Прага. Фото: Pinterest

ТОП-10 найбюджетніших міст світу для туристів:

Мілан (290 євро); Прага (340 євро); Краків (356 євро); Будапешт (387 євро); Рейк'явік (398 євро); Дублін (427 євро); Берлін (428 євро); Пальма де Майорка (470 євро); Афіни (470 євро); Порту (473 євро).

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