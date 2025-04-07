Туристичний збір у Португалії, Іспанії та Греції

Туристка насолоджується відпусткою. Фото: Freepik

Під час планування відпустки туристам варто перевіряти, чи не запроваджені певні туристичні збори до країн, куди вони планують подорож. Зокрема, поїздка в Грецію, Іспанію та Португалію обійдеться трохи дорожче.

Про це пише Daily Express.

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У Греції діє туристичний податок у "високий сезон" (з квітня по жовтень), який становить 8 євро за номер щодня. У міжсезоння податок знижується до двох євро за номер на добу.

Що стосується Іспанії, то, попри те, що в країні не існує загального туристичного податку, відвідувачі Барселони повинні сплатити за регіональний туристичний збір, який становить чотири євро за ніч.

Точна сума регіонального податку залежить від того, де ви зупинилися. Чотиризірковий готель коштуватиме вам додаткових 1,70 євро, п'ятизірковий — 3,5 євро за ніч, а житло на Airbnb — 2,25 євро.

Туристичні податки в Португалії залежать від того, куди саме ви їдете. У 2024 році понад 20 муніципалітетів запровадили збір з мандрівників.

Туристка насолоджується краєвидами Португалії. Фото: Freepik

У Лісабоні податок різко зріс з одного до двох євро цього року. Тим, хто планує подорож до Фару у високий сезон, також доведеться заплатити вдвічі більше, ніж минулого року — 2 євро за ніч.

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