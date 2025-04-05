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Від баношу до медовухи — популярні фестивалі в Карпатах

5 квітня 2025 15:53
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Весняні фестивалі їжі та напоїв — де варто побувати цієї весни
Фестиваль їжі в Карпатах. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Україна відома не лише своєю неймовірною природою та культурою, а й автентичною кухнею. З приходом весни в Карпатах починаються гучні фестивалі з їжею та напоями. 

Про те, де українцям варто побувати цієї весни, розповідає видання "Обозреватель".

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Ужгород

З 4 по 6 квітня в Ужгороді проходитиме "Сакура Фест". На ньому можна буде відвідати цікаві виставки, концерти, кінопокази, майстер-класи, ярмарок та лекторії. Хоча фестиваль триватиме лише кілька днів, чарівні сакури квітнутимуть до середини квітня, тож встигніть насолодитися її красою.Також у травні в Ужгороді пройде фестиваль "Сонячний напій", на якому можна буде скуштувати смачну медовуху, домашнє вино, а також відвідати майстер-класи з лозоплетіння, вишивки, ткацтва та різьбярства по дереву.

Нагадуємо, ми розповідали про наймістичніші локації України.  Також ми писали про шокуючу заборону в Сінгапурі.

їжа Карпати Закарпаття Українська кухня туризм старовинні страви
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