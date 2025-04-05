Весняні фестивалі їжі та напоїв — де варто побувати цієї весни

Від баношу до медовухи — популярні фестивалі в Карпатах
Україна відома не лише своєю неймовірною природою та культурою, а й автентичною кухнею. З приходом весни в Карпатах починаються гучні фестивалі з їжею та напоями.
Про те, де українцям варто побувати цієї весни, розповідає видання "Обозреватель".
Ужгород
З 4 по 6 квітня в Ужгороді проходитиме "Сакура Фест". На ньому можна буде відвідати цікаві виставки, концерти, кінопокази, майстер-класи, ярмарок та лекторії. Хоча фестиваль триватиме лише кілька днів, чарівні сакури квітнутимуть до середини квітня, тож встигніть насолодитися її красою.Також у травні в Ужгороді пройде фестиваль "Сонячний напій", на якому можна буде скуштувати смачну медовуху, домашнє вино, а також відвідати майстер-класи з лозоплетіння, вишивки, ткацтва та різьбярства по дереву.
Нагадуємо, ми розповідали про наймістичніші локації України. Також ми писали про шокуючу заборону в Сінгапурі.
Читайте Новини.LIVE!