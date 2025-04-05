Весняні фестивалі їжі та напоїв — де варто побувати цієї весни

Фестиваль їжі в Карпатах. Фото: Pinterest

Україна відома не лише своєю неймовірною природою та культурою, а й автентичною кухнею. З приходом весни в Карпатах починаються гучні фестивалі з їжею та напоями.

Про те, де українцям варто побувати цієї весни, розповідає видання "Обозреватель".

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Ужгород

З 4 по 6 квітня в Ужгороді проходитиме "Сакура Фест". На ньому можна буде відвідати цікаві виставки, концерти, кінопокази, майстер-класи, ярмарок та лекторії. Хоча фестиваль триватиме лише кілька днів, чарівні сакури квітнутимуть до середини квітня, тож встигніть насолодитися її красою.Також у травні в Ужгороді пройде фестиваль "Сонячний напій", на якому можна буде скуштувати смачну медовуху, домашнє вино, а також відвідати майстер-класи з лозоплетіння, вишивки, ткацтва та різьбярства по дереву.

Костилівка на Закарпатті У травні в селищі проходитиме фестиваль "Берлибашський бануш", на якому можна скуштувати страви гуцульської кухні — банош зі сметаною, бринзою та салом, місцеві домашні сири, випічку та інше. Частування відбуватимуться навколо традиційної української ватри. Українка готує страви. Фото: karpaty-ua.org.ua Берегово на Закарпатті В останні дні травня містяни святкують День міста. З цього приводу в центрі міста влаштовують ярмарку зі смаколиками та речами ручної роботи, а також розважають гостей майстер-класами та розіграшами.

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